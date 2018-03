Teatro | assessore Corazzari | da Mibact ‘bocciatura’ immotivata Stabile Veneto

meteoweb.eu

: Il 6 aprile al Teatro “Alfonso Rendano” il concerto di Noa, che riceve dall'assessore Succurro il premio “Un ponte… - LameziaClick : Il 6 aprile al Teatro “Alfonso Rendano” il concerto di Noa, che riceve dall'assessore Succurro il premio “Un ponte… - CalabriaPage : Il 6 aprile al Teatro “Alfonso Rendano” il concerto di Noa, che riceve dall'assessore Succurro il premio “Un ponte… - CosenzaPage : Il 6 aprile al Teatro “Alfonso Rendano” il concerto di Noa, che riceve dall'assessore Succurro il premio “Un ponte… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Venezia, 28 mar. (AdnKronos) – ‘La scelta della Commissionedeldi lasciare senza unNazionale tutto il Nordest d’Italia è odiosa nel metodo e nel merito. Una decisione che avrebbe dovuto essere basata il più possibile su criteri oggettivi, invece odora molto di politica e appare come un colpo di coda di un apparato romano che non è mai stato amico dele del Nordest”. Commenta così, amaramente, l’regionale alla Cultura, Cristiano, il declassamento deldelda ‘Nazionale” a ‘di rilevante interesse culturale”, in conseguenza all’attribuzione da parte della Commissione deldi punteggi che, secondo, ‘lasciano letteralmente allibiti”.‘La Commissione ‘ sottolinea l’‘ ha scelto di ...