Tante foto di lamantini

Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? L’outfit della canTante fa discutere i fan (foto) : Un messaggio di Selena Gomez per Justin Bieber? Nelle ultime ore circolano sul web alcune curiose fotografie della cantante statunitense, paparazzata ieri sera mentre passeggiava con degli amici per le strade di Los Angeles. Non è un segreto di stato, tra Selena Gomez e Justin Bieber c'è aria di crisi da diversi giorni: molti rumors vogliono che la coppia si sia soltanto presa una (ennesima) pausa di riflessione, altri invece sostengono che ...

Icardi il dormiglione - a letto nonosTante la sveglia : Wanda Nara si vendica sui social [FOTO] : Una sveglia che suona alle 6 del mattino quella di casa Icardi, alla quale però Mauro non dà retta. Wanda Nara, moglie del calciatore dell’Inter, posta infatti lo “stato vegetativo” dell’attaccante nonostante gli impegni lo esortino a svegliarsi. La bella wags sveglia e vigile immortala l’amato tatuato ed accora sonnolento nel letto matrimoniale. L’argentina a didascalia dello scatto nella stanza d’hotel scrive: “la mia sveglia suona tutte ...

“Nessuna pietà”. Il devasTante dolore di Nina Moric. Una foto e un lungo sfogo per l’ex moglie di Fabrizio Corona - che affida proprio ai social il disperato appello : Nina Moric non ha peli sulla lingua né nel mondo del lavoro né nella vita prima, meno ancora se si tratta di suo figlio Carlos Corona, il figlio nato 15 anni fa dal matrimonio con Fabrizio Corona. L’ex modella non può vedere il figlio e la ‘colpa’, come spiegato più volte dalla stessa Moric è di Gabriella Corona, la mamma del suo ex marito, l’ex paparazzo dei vip Fabrizio. ”La mia ex suocera come madre ha ...

Italia - 3 grandi big per la Nazionale : indicazione imporTante per il nuovo CT [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/8 Pirlo (LaPresse/Daniele Badolato) ...

“Com’è senza trucco”. Valeria Marini è partita per l’Isola dei Famosi così - poi… Le foto della diva dei baci stellari in Honduras non mentono : la differenza c’è e si vede. NonosTante qualche ‘aiutino’ : È sbarcata in Honduras da meno di una settimana ma Valeria Marini, e non c’è da stupirsi, ha già movimentato l’Isola dei Famosi. Non sono rimasti molti naufraghi, ormai, e dalla produzione avranno pensato (bene) che c’era bisogno di una scossa. E chi meglio della diva dei baci stellari poteva aggiungere pepe al reality? La Marini si è distinta ancor prima di prendere l’aereo per l’Honduras. In diretta, nel ...

Il nuovo album di Louis Tomlinson - il canTante in studio di registrazione pronto al debutto da solista (foto e video) : Il nuovo album di Louis Tomlinson sta per essere ultimato! Il cantante britannico è attualmente al lavoro sul disco, in studio di registrazione, per definire gli ultimi dettagli del primo progetto discografico da solista. Alcuni membri del team e della band di Louis Tomlinson hanno condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che ritraggono il cantante ed i suoi stretti collaboratori in uno studio di registrazione. Da ciò che si può ...

“Incredibile!”. Sabrina Salerno - 50 anni da bomba sexy. La canTante - emblema degli anni ’80 - compie gli anni ed è ancora uno schianto : le foto parlano da sole : Ha venduto milioni di dischi esportando in tutto il mondo la dance italiana ed tutti la ricordano come sex symbol emblema degli anni Ottanta. Sabrina Salerno compie 50 anni, senza aver perso un solo briciolo del suo fascino e sex appeal. Dalle classifiche a Sanremo, passando per il cinema e la televisione, la Salerno ha segnato un decennio della nostra cultura pop. Dopo essersi fatta notare come showgirl in trasmissioni televisive come ...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del canTante con il neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...

Marco Boni - l’ultima inquieTante foto dal fondo del lago : Marco Boni, l’ultima inquietante foto dal fondo del lago Sul profilo Facebook di Marco Boni, il sedicenne trovato cadavere sul fondo del lago di Garda dieci giorni fa, resta iconica e inquietante una foto. Con la maschera e l’attrezzatura il ragazzo da sub il liceale saluta con la mano dal fondo del lago. Per la […] L'articolo Marco Boni, l’ultima inquietante foto dal fondo del lago proviene da NewsGo.

Marco Boni - l’ultima inquieTante foto dal fondo del lago : Sul profilo Facebook di Marco Boni, il sedicenne trovato cadavere sul fondo del lago di Garda dieci giorni fa, resta iconica e inquietante una foto. Con la maschera e l'attrezzatura il ragazzo da sub il liceale saluta con la mano dal fondo del lago. Per la polizia la sua morte è stata un 'gesto autolesionistico lucido e freddo".Continua a leggere

Harry Styles per March For Our Lives - in tour con una chitarra speciale : il sostegno del canTante al movimento contro la violenza armata (foto) : Il sostegno di Harry Styles per March For Our Lives arriva anche in tour: il cantante inglese supporta un movimento statunitense di importanza politica e sociale! Già negli ultimi giorni, Harry ha pubblicato sui propri canali social un post in sostegno a March For Our Lives, un movimento americano che si impegna a chiedere con marce pacifiche la modifica della legge sul porto d’armi. Durante la prima data della tournée internazionale a ...

“Beccato!”. Gianni Morandi e la foto della vergogna. Il canTante più amabile d’Italia questa volta si è proprio inferocito. Una fan eccessivamente sfegata lo ha sorpreso proprio così (imbarazzo totale) e la foto è diventata subito virale. Le razione di lui… da applausi : Con un telefono in mano tutti si possono trasformare in fotoreporter, solo che delle volte colte dall”’emozione’ alcune persone esagerano. È vero che tutto quello che ruota attorno a un personaggio pubblico è di interesse, ma bisognerebbe anche non perdere mai il buon gusto e rendersi conto che alcune cose non andrebbero fatte, mai. Se al telefono cellulare dotato di telecamera da millemila pixel aggiungiamo l’overdose da ...

Aveva tremila foto e video porno di minori nel pc : arrestato otTantenne : Migliaia di files di foto pedopornografiche, contenute sia nello smartphone che in alcuni hard disk, video dello stesso tenore, oltre a più di 3.000 film porno e stampe dal contenuto hard che ...

Qualcosa in arrivo per Death Stranding - Hideo Kojima condivide una foto inquieTante : Hideo Kojima sa certamente come "giocare" coi propri fan, soprattutto con un prodotto come Death Stranding. Il director dell'attesa e misteriosa esclusiva PS4 si diverte, ormai da mesi, a mandare ai giocatori diversi indizi sulla sua creatura, tra foto inesplicabili e trailer davvero criptici come quello rilasciato a dicembre durante i The Game Awards. Nelle ultime ore, il maestro nipponico ha condiviso uno scatto davvero ...