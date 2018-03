: #News #Tanta folla per ultimo saluto a Frizzi - CybFeed : #News #Tanta folla per ultimo saluto a Frizzi - Camusdele : @HuffPostItalia Sono commossa da tanta degnazione. Forse voleva fate un bagno di - _Vivi2013 : RT @MaurilioVitto: giustizia la Nettezza Urbana che lesto e presto raschierà dar muro l'ideali attaccati co' la colla, che so' serviti a in… -

Unadi persone dietro le transenne che impediscono l'accesso alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo ha accolto l'arrivo del feretro di Fabrizio, morto nella notte fra domenica e lunedì, all'ospedale Sant' Andrea, per emorragia cerebrale. Un rigido servizio d'ordine non consente a nessuno l'accesso tranne ai tanti fattorini che in continuazione portano corone e mazzi di fiori. A Piazza del Popolo è stato allestito un maxi schermo per consentire a tutti di seguire la cerimonia funebre.(Di mercoledì 28 marzo 2018)