Tamburi svela i segreti del successo Gritti | Grande interesse | molto

Tamburi svela sua la ricetta Ritorno per gli azionisti del 322% Borse - "all'orizzonte nessun crollo" : Intervista di Affaritaliani.it a Giovanni Tamburi che ha appena inviato la lettera della sua Tip agli investitori: "Con tutta questa voglia di crescita globale, soprattutto dall’Asia, con il Pil che cresce dovunque, io non vedo motivi di grande preoccupazione, certo gli storni ci saranno, qualche 5/10%, ma nulla di più" Segui su affaritaliani.it

Tamburi svela sua la ricetta Ritorno per gli azionisti del 322% Borse - "all'orizzonte nessun crollo" : Intervista di Affaritaliani.it a Giovanni Tamburi che ha appena inviato la lettera della sua Tip agli investitori: "Io non ci credo, con tutta questa voglia di crescita globale, soprattutto dall’Asia, con il Pil che cresce dovunque, io non vedo motivi di grande preoccupazione, certo gli storni ci saranno, qualche 5/10%, ma nulla di più" Segui su affaritaliani.it