Tajani | Senza Forza Italia non si va da nessuna parte

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Non dobbiamo avere nessun timore.di noi non si va da". Non usa mezzi termini Antonio, presidente del Parlamento europeo ed esponente di primo piano di. "Al di là delle tattiche parlamentari - dice in un'intervista al Corriere della sera - delle sfide per contarsi e per sondare posizioni e resistenza reciproche, dobbiamo guardare al risultato finale. E in questo primo passaggio istituzionale, l"elezione di una donna capace e autorevole come la Casellati a presidente del Senato è un risultato molto positivo. È il segnale che ci siamo e contiamo". Secondo l'esponente azzurro "c"è bisogno non solo dei numeri, ma dell"esperienza, del prestigio, della capacità chepuò esprimere sul palcoscenico internazionale", e "non esiste centrodestraFI. Perché quel 14% preso èessenziale e costitutiva della coalizione che ha vinto le ...