Svelato il poster di The 100 5 foto | la key art mostra i sopravvissuti in guerra per

(Di mercoledì 28 marzo 2018) "Nessun eroe, solo": questa è la tagline che il network The CW ha scelto per ildi The 100 5. La nuova immagine promozionalei protagonisti della serie divisi in due fazioni: da un lato, il gruppo di Clarke, dall'altro capovolto, quello guidato da Octavia.La composizione deldi The 100 5 non è un caso, e fa intuire ciò che bolle in pentola: laper l'Eden, la nuova Terra, è in atto.Quando la serie ritornerà con la quinta stagione il prossimo 24 aprile, dopo il salto temporale di circa sei anni, i nostri eroi vivranno in un pianeta più ospitale. La radiazione nucleare che minacciava l'intero ecosistema è stata estinta, rendendo la Terra più abitale per gli esseri umani. Nel trailer abbiamo visto come il rigoglioso ambiente circostante farà gola a tutti: a cominciare dai prigionieri dell'Eligius, tornati sul pianeta per riprendersi ciò che ...