Suning | ora quale è la tua strategia? L' Inter non può vivere nell' incertezza | i tifosi

Ultim'ora Inter : Sabatini contro Suning - ecco cosa sta succedendo : Luciano Spalletti prepara la gara Interna contro il Verona, che andrà in scena sabato 31 marzo alle ore 15:00. L'Inter in queste ore riabbraccia i croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, di ritorno dall'impegno con la nazionale. Una sfida da non sbagliare per i nerazzurri, se vorranno difendere il quarto posto per la Champions League. Nonostante la squadra è tornata alla vittoria, in società non si respira aria di serenità, anzi, in questi ...

Moratti : 'Inter donna affascinante - dobbiamo aiutare Suning' : 110 anni di Inter. 110 anni di trofei, vittorie, anche sofferenze e momenti negativi. Tutto. Venerdì la celebrazione della "festa" con tanti campioni nerazzurri, da Ronaldo a Bergomi. Oggi la ...

Inter - la Cina frena ancora Suning : Nel 2017 l'economia cinese ha battuto di quattro decimi le previsioni, al 6,9%, ma per quest'anno l'asticella delle attese viene rimessa allo stesso livello, +6,5%. E omettendo la canonica formula '...

La Cina gela l'Inter - ecco le nuove 'imposizioni' per il 2018 : ora Suning ceda il club : Le notizie che arrivano dalla Cina sono infatti chiare e precise: anche per il 2018, infatti, il governo cinese limiterà gli investimenti all'estero in determinati settori, compreso il mondo del ...

“Inter - illusi e delusi” : Moratti non le manda a dire a Suning : Oggi, forse per la prima volta, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, ha parlato in maniera un po’ critica della nuova proprietà cinese del club nerazzurro. Ecco quanto dichiarato da Moratti alla Rai sui suoi successori di Suning, parlando di illusione e delusione. “È chiaro che ci sia un po’ di delusione perché ci eravamo illusi precedentemente, ma illusi su fatti reali perché la squadra aveva giocato e fatto bene, ...