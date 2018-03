“Sua moglie | in studio…” | Fabrizio Frizzi | parla il suo pubblico Che fino all’ultimo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Composta, col volto rigato dalle lacrime e sconvolto dal dolore. Carlotta Mantovan, la secondadie mamma della piccola Stella, soffre in silenzio quando il feretro entra nella chiesa degli Artisti, dopo aver attraversato una piazza del Popolo affollata da centinaia e centinaia di persone che hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore. Non stacca gli occhi di dosso dalla bara su cui sono appoggiati dei fiori gialli. E rimane accanto ai parenti di, al fratello Fabio, li abbraccia, li sostiene. Gran parte del mondo della televisione si è riunito nella chiesa degli Artisti. Al funerale di, 60 anni, di cui 40 passati a entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, come spesso da lui dichiarato, ci sono tutti: gli amici, i colleghi, i “rivali” delle altre reti, il suo. La televisione era la sua seconda ...