blogo

: Strage di Capaci, la puntata Scommettiamo che... e i tormenti di Frizzi: 'Aveva l'animo… - tvblogit : Strage di Capaci, la puntata Scommettiamo che... e i tormenti di Frizzi: 'Aveva l'animo… - RED_269 : RT @ilmessaggeroit: #fabriziofrizzi, la sera della strage di #capaci non voleva andare in onda ma non venne ascoltato - vincenzo22964 : 'Scommettiamo che?' e la strage di Capaci, Frizzi: 'Quella diretta mi costò lacrime e dolore' -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Giocare e scherzare a poche ore dal terribile attentato a Giovanni Falcone e alla sua scorta. Venne chiesto a Fabrizioche, proprio in quella drammatica giornata, fu chiamato a condurre l’ultimadiche...La, avvenuta il 23 maggio 1992 in pieno pomeriggio,sconvolto un intero Paese. Bruno Vespa, allora direttore del Tg1, chiese ai vertici di Viale Mazzini di poter andare in onda in prima serata con una diretta fiume, ma il vicedirettore generale della Rai Giovanni Salvi si mise di traverso.prosegui la letturadi, lache... e idi: "l'animo spezzato" pubblicato su TVBlog.it 28 marzo 2018 03:51.