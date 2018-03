huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Stomaco al posto dell'esofago: così a Torino hanno salvato due fratellini che avevano bevuto soda caustica https://t.co… - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Stomaco al posto dell'esofago: così a Torino hanno salvato due fratellini che avevano bevuto soda caustica https://t.co… - HuffPostItalia : Stomaco al posto dell'esofago: così a Torino hanno salvato due fratellini che avevano bevuto soda caustica - damicisvito : @DanielaAiuto Per forza non gli basta un -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Duedi 4 e 5 anni, che per errorebevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite, sono stati salvati alla Cittàa Salute dida un innovativo intervento. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozionemalato rimpiazzandolo con lorimoato a tubo e spostato all'altezza del collo. L'intervento tra fine 2017 e inizio 2018 è riuscito e l'ultimo controllo, ieri, ha stabilito che i bambini stanno bene e possono nutrirsi per bocca.L'eccezionale intervento, eseguito dall'equipe del professor Renato Romagnolia Chirurgia Generale 2 universitariaa Cittàa Salute didiretta dal professor Mauro Salizzoni, ha messo fine ad un calvario di circa un anno, il tempo necessario a stabilizzare i fenomeni infiammatori degli organi vitali intorno ...