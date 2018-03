STEREOPHONICS si aggiungono agli I-DAYS 2018!

mi-lorenteggio

: #Stereophonics #catfishandthebottlemen #thelastiinternationale si aggiungono alla line up di #idays18 insieme a… - IDaysMilano : #Stereophonics #catfishandthebottlemen #thelastiinternationale si aggiungono alla line up di #idays18 insieme a… - Relics_Live : Nuovo articolo: gli STEREOPHONICS si aggiungono alla line-up degli I-Days 2018 - MusicaDalPalco : STEREOPHONICS: Con altri si aggiungono alla line Up dell'IDays Milano 2018 #Sterophonics #IDays2018Milano | Recensi… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Molto amati dspettatori in tutto il mondo, la band si è esibita in festival prestigiosi quali Glastonbury, Reading, Leeds, V e Isle of Wight. Sempre il 21 giugno sul palco saliranno anche i ...