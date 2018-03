Stalking e lesioni | chiesto il processo per l' ex giudice Bellomo e il pm Davide Nalin

Chiesto il processo per i giudici Bellomo e Nalin : sono accusati di Stalking e lesioni gravi : La richiesta dei pm dopo l'esposto del padre di una studentessa per denunciare il comportamento durante la partecipazione alla scuola di formazione 'Diritto e Scienza'

Francesco Bellomo e Davide Nalin : chiesto il processo per Stalking e lesioni gravi : stalking e lesioni personali gravi. Queste le accuse per cui la Procura di Piacenza ha chiesto il rinvio a giudizio per Francesco Bellomo, consigliere di stato destituito, e Davide Nalin, pm di Rovigo sospeso dal ruolo. La richiesta è firmata dai pm Roberto Fontana e Emilio Pisante al termine delle indagini per la vicenda della 32enne piacentina che si era rivolta alla magistratura, dopo un esposto del padre, per denunciare il ...