Stai zitto c | Becchi insulta Gasparri a Cartabianca

"Gasparri - Stai zitto c..." Interviene la Berlinguer : scintille a CartaBianca : Momenti di tensione durante l'ultima puntata di CartaBianca, il talk show di Rai Tre condotto da Bianca Berlinguer. In studio c'è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. In collegamento c'è il professor Paolo Becchi. Al centro del dibattito la politica e le mosse dei partiti in queste settimane per la formazione del nuovo governo. Di fatto a quanto pare Becchi avrebbe usato parole dure per "zittire" il senatore forzista: "stai zitto, ...

“Ma Stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene chi ride ultimo. Il pubblico contro l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

“Ridicolo. Stai zitto!”. Stefano De Martino - la frase che lo demolisce. Le parole del ballerino sull’Isola dei Famosi non sono passate inosservate - un insulto bello e buono che ha scatenato le proteste dei telespettatori : Altra tegola per Stefano De Martino che stavolta l’ha fatta proprio grossa. Le parole del ballerino ex marito di Belen Rodriguez non sono infatti piaciute ai fan che che hanno portato il ballerino sul banco degli imputati in un processo che lo vede già perdente. Dopo quella di Alessia Marcuzzi che ha rivelato (in parte) ai naufraghi l’esistenza dell’Isola che non c’è, anche Stefano De Martino è stato infatti ...