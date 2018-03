“Sta arrivando” Il mesto sguardo della moglie | Carlotta Mantovan Il funerale di

caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Un applauso infinito ha echeggiato in una piazza gremita da migliaia di persone, per dare l’estremo saluto a Fabrizio Frizzi. Appena è arrivato il feretro del conduttore a Piazza del Popolo, il suo ingresso nella Chiesa degli Artisti è stato accolto da un momento di coralità enorme. Come è accaduto il 27 marzo alla camera ardente nella sede Rai di viale Mazzini, anche alsono presenti tante persone comuni arrivate con largo anticipo per rendere omaggio al conduttore la cui prematura scomparsa ha profondamente commosso anche il pubblico televisivo che ne apprezzava la gioviale semplicità. A un’ora dall’inizio dei funerali una folla di oltre 200 persone si è assiepata dietro le transenne che impediscono l’accesso alla chiesa: troppo piccola la Chiesa degli Artisti per contenere la gente che vuole dare l’ultimo saluto a Fabrizio Frizzi. Centinaia di ...