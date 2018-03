Sport e ragazzi | «Il basket mi ruba mio figlio»

'MeccaniCotto' - 'GiuCo' e 'ChiccoCotto' - così il Cottolengo inserisce i ragazzi disagiati : nel lavoro e nello Sport : ... un ufficio meccanico che fa tagliandi auto in 40 minuti e dà una ''carta d'identità' per essere assunti'; e il laboratorio legato al mondo delle macchinette di snack, bevande e caffè. E poi quello ...

Abusi su una ragazzina 13enne - arrestato per pedofilia il presidente di un'associazione Sportiva : Un uomo di 48 anni, presidente di un'associazione sportiva di Oria (Brindisi), è stato arrestato con l'accusa di pedofilia, per aver abusato di una tredicenne. A quanto si è...

Cortina : Bebe Vio protagonista di un lungo weekend con i ragazzi di art4Sport Onlus : Cortina, 19 mar. (AdnKronos) - Le realtà del territorio ampezzano sono pronte per accogliere Bebe Vio e i 25 ragazzi di art4sport Onlus, associazione nata nel 2009, a seguito della sua vicenda personale, per promuovere lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei raga

Italian Sportraits Awards 2018. OA Sport premia Giorgio Minisini. Canottaggio “pigliatutto” - Federica Pellegrini la “campionessa dei ragazzi” : Arte, tenacia, forza, grazia e determinazione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato in coppia con Manila Flamini, rappresenta tutto questo, riassumendo al meglio i valori dell’Italia nelle competizioni Sportive internazionali. Al campione iridato di Budapest è andato il primo premio Oa Sport, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Sportrait Awards, premio annuale organizzato da ConfSport, che si è tenuto ieri sera ...

Incidente sulla A14 : pulmino di ragazzi di una società Sportiva si ribalta - 9 feriti : Nove ragazzi tra i 17 e 20 anni sono rimasti feriti in un Incidente stradale che si verificato questa mattina sull autostrada A14 nei pressi del casello di Porto San Giorgio, nelle Marche. Il pulmino su cui stavano viaggiando, per cause ancora da accettare e’ sbandato finendo fuori dalla carreggiata sud e precipitando nella scarpata sottostante. I giovani feriti, di cui due gravi, sono tutti calciatori della squadra del Cus Ancona che si ...

Milano : oltre duemila ragazzi allo Sportello Informagiovani nel 2017 : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Sono oltre duemila i ragazzi che nel 2017 hanno frequentato lo sportello Informagiovani di via Dogana a Milano. Solo nel mese di gennaio 2018 sono stati 185 quelli che si sono rivolti agli operatori presenti per ricevere informazioni e assistenza su tematiche come lavor

Oms - allarme Sport : insufficiente per l'81% dei ragazzi - rischio malattie cresce del 20% : Nel mondo l'81% degli adolescenti tra 11 e 17 anni fa poca attività fisica, andando così incontro a effetti negativi sulla salute con un rischio di morte maggiore del 20-30%. L'allarme arriva dall'...

«Muoviamoci - ragazzi!» - il nuovo progetto Disney per lo Sport : @stockadobe Tra i 6 e i 17 anni di età quasi un bambino su 4 non pratica alcuna attività sportiva. Almeno questo è quanto è emerso da una ricerca realizzata da SG Plus Ghiretti & Partners per Disney Italia. Tra i motivi di questa “non” scelta vi sono quelli economici e i più “pesanti” legati al web. I più giovani, infatti, trascorrono la maggior parte del proprio tempo libero a casa navigando su pc, tablet o ...

Open day all'Itis Trafelli - laboratori super attrezzati e Sport estremi per i ragazzi : E ai nomi di queste materie corrispondono laboratori super attrezzati di fisica e chimica, in cui i ragazzi effettuano esperimenti e vengono avviati alla passione per la scienza e la ricerca, ci sono ...

Ragazzino quindicenne pestato dal branco : i medici gli aSportano la milza : Ennesimo episodio di violenza da parte di baby gang a Napoli: un ragazzo di 15 anni, residente a Melito, è stato aggredito e picchiato da un gruppo di una quindicina di giovanissimi. E' accaduto ...

