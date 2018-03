: [L’analisi] Il baccano per la spia russa e il silenzio per Regeni - Tiscali Notizie - GiorgioMoratti : [L’analisi] Il baccano per la spia russa e il silenzio per Regeni - Tiscali Notizie - SoniaSamoggia : RT @MediasetTgcom24: Spia russa, Berlino: 'Mosca può sostituire i diplomatici espulsi' #russia - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Spia russa, Berlino: 'Mosca può sostituire i diplomatici espulsi' #russia -

potrài quattrocheha annunciato di espellere, per solidarietà con Londra, dopo l'omicidio dell'agente in Gran Bretagna. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri dialla domanda se la Russia abbia diritto a rimpiazzare imandati via. I russi che lasceranno la Germania, ha aggiunto, sono stati "individuati per nome" e che "ne è stata fatta comunicazione a".(Di mercoledì 28 marzo 2018)