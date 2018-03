“Spero di…” Fabrizio Frizzi | l’ultimo straziante sms all’amico Parole che | lette a

caffeinamagazine

: #Nazionale???? ?????? #Cutrone: “Vivo un sogno, spero di esordire” #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #Nazionale???? ?????? #Cutrone: “Vivo un sogno, spero di esordire” #VivoAzzurro - UEFAcom_it : ??'De Rossi e @Totti dicono che vincere a Roma vale dieci volte di più che vincere altrove. Spero di scoprirlo prest… - micillom5s : Ho un messaggio per tutti quanti voi, qui --> -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La scomparsa diha segnato tutta Italia.era uno dei conduttori più amati della televisione e tutti noi ce lo sentivamo vicino, come fosse uno di casa. E la sua morte è stata una morte che non ha lasciato indifferente nessuno. Venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, il noto conduttore lascia la moglie Carlotta Mantovan – che aveva conosciuto a Miss Italia quando lei aveva solo 17 anni – e la loro piccola Stella, 5 anni. Ma il vuoto che lasciaè immenso. E lo dimostra la coda che c’era alla camera ardente allestita a viale Mazzini dalla Rai: una coda spropositata, lunghissima. C’erano colleghi di, giornalisti, vip e gente comune. Tutti erano in coda per dare un ultimo saluto a quell’uomo buono e gentile che era. Il conduttore aveva anche un legame speciale con il borgo di Bassano Romano in ...