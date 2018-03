Spazio | 50 anni dalla scomparsa di Jurij Gagarin | l’uomo che conquistò lo spazio rimane

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : Morto il 27 marzo 1968 in un incidente aereo, il cosmonauta Gagarin ci ha lasciato molto più di un record storico e qualche monumento in memoria

50 anni fa ci lasciava Jurij Gagarin : che cosa significò davvero il primo volo umano nello Spazio : “Da quassù la Terra è bellissima. Senza frontiere, né confini”. Ci ha lasciati 50 anni fa esatti (il 27 marzo 1968) Jurij Gagarin, l’uomo che per primo aveva raggiunto lo Spazio e pronunciato, da là, queste parole. Mezzo secolo fa, a 34 anni appena compiuti, Jurij Alekseevic Gagarin si schiantava al suolo col suo piccolo caccia Mig-15Uti, perdendo la vita con il copilota Vladimir Seryojin, non è ancora chiaro se per una collisione in volo o per ...

Roberto Battiston - presidente dell'Agenzia spaziale italiana : 'Tiangong? Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dallo Spazio' : ... che avverrà in un giorno non ancora individuabile presumibilmente nelle prossime due settimane, potremo indicare in quale parte di una vastissima parte del Mondo i frammenti della Tiangong potranno ...

Navicella impazzita - il presidente dell'agenzia spaziale : 'Niente allarmi - da 50 anni cadono materiali dallo Spazio' : 'Comprendo che a noi scienziati venga chiesto di essere precisi su tempi e luoghi di caduta della stazione spaziale cinese, ma la realtà è che, primo, vale la pena di restare molto tranquilli, secondo:...

Spazio - Cristoforetti : “I prossimi 20 anni saranno interessanti” : “Cose molto interessanti ci aspettano, in merito all’esplorazione umana nello Spazio, nei prossimi vent’anni”: lo ha detto l’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite con il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) Roberto Battiston, all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Perugia. Davanti ad una platea di studenti e professori, nell’aula Magna di palazzo Murena ...

Salute : a 84 anni scopre Spazio vuoto al posto di una parte del cervello : Un uomo di 84 anni si è presentato al pronto soccorso del Causeway Hospital di Coleraine (Irlanda del Nord) lamentando ricorrenti cadute e una debolezza sul lato sinistro del corpo. I medici hanno deciso di sottoporre l’anziano a una tac al cervello e hanno scoperto una grossa cavità piena d’aria al posto del lobo frontale destro del cervello. Una anomalia denominata pneumatocele che però è più comune all’interno dei polmoni. ...

Spazio - entro 10 anni un robot sottomarino sotto i ghiacci della Luna di Giove “Europa” : entro 10 anni un robot sottomarino potrebbe ‘camminare’ a testa in giu’ sotto i ghiacci della Luna di Giove, Europa, per studiarne l’oceano sommerso a caccia di vita. “Non sarei sorpreso se un giorno trovassimo forme di vita sulle lune di Saturno Titano ed Encelado o su Europa. Adesso non abbiamo prove, ma non e’ una pazzia pensarlo”. E’ un racconto gia’ proiettato al futuro ...

Spazio - Tereshkova prima donna cosmonauta compie 81 anni : Mosca , askanews, - La prima donna cosmonauta della storia, eroe dell'Unione Sovietica e deputata della Duma di Stato, Valentina Tereshkova, festeggia il suo 81esimo compleanno. Nata il 6 marzo del ...

Spazio : Valentina Tereshkova - la prima donna cosmonauta - compie oggi 81 anni : Valentina Tereshkova, la prima donna cosmonauta, eroe dell’Unione Sovietica, deputata della Duma di Stato, festeggia oggi il suo 81° compleanno. E’ l’unica donna al mondo ad aver eseguito un volo spaziale da sola. E’ nata nel villaggio di Bolshoy Maslennikovo vicino alla città di Tutaev, nella regione di Yaroslavl. Il volo spaziale che l’ha resa celebre è avvenuto il 16 giugno 1963 sulla nave spaziale Vostok-6 ed è ...

Spazio : partiva 46 anni fa il primo viaggio verso Giove : partiva 46 anni fa il primo viaggio verso Giove, aprendo la strada all’esplorazione delle regioni più esterne del Sistema Solare. Il 2 marzo 1972, la Nasa lanciava da Cape Canaveral la sonda Pioneer 10, che con la gemella Pioneer 11, lanciata l’anno successivo, faceva da apripista alla straordinaria missione Voyager, la prima ad aver raggiunto lo Spazio interstellare. La Pioneer 10 doveva soprattutto dimostrare la possibilità di ...

Spazio : 32 anni fa iniziava l’assemblaggio dell’avamposto spaziale russo Mir : Sono trascorsi 32 anni dalla messa in orbita della Mir, l’avamposto spaziale russo, tappa fondamentale nella storia dell’esplorazione spaziale umana. Lanciata il 19 febbraio 1986 la Mir era progettata per una vita operativa di 7 anni, ma fu utilizzata per 15 anni diventando la prima stazione spaziale abitata in modo permanente e scientificamente funzionante, raggiungendo così l’obiettivo per cui fu concepita. La Mir – spiega Global ...

Brian Cox : “Resistiamo per 20 anni. Poi popoleremo lo Spazio e saremo al sicuro” : «Se superiamo i prossimi 10-20 anni e non ci distruggiamo, credo che diventeremo una civiltà multiplanetaria. Sarà inevitabile»....

Spazio : il modulo europeo Columbus sulla ISS compie 10 anni : Il 7 febbraio 2008 iniziava l’avventura del Columbus, il laboratorio europeo della Stazione spaziale internazionale costruito negli stabilimenti di Torino della Thales Alenia Space. Lanciato a bordo dello Space Shuttle Atlantis con un equipaggio di sette persone dal Kennedy Space Center in Florida, il modulo dedicato a Cristoforo Colombo si agganciò alla Iss l’11 febbraio, diventando il primo avamposto umano permanente in orbita ...

Spazio - compie 10 anni il modulo Columbus dell'Esa sulla Iss : Colonia , askanews, - Il 7 febbraio del 2008, 10 anni fa, lo Space Shuttle Atlantis, con la missione Sts-122, portava nello Spazio il modulo europeo Columbus, il cuore dell'Europa sulla Stazione ...