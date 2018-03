Spagna | l' allenatore entra in campo e ruba la palla all' avversario | espulso

Spagna : Raul studia per diventare allenatore : Una leggenda del calcio pronto a rientrare da protagonista. Dalla carriera di calciatore a quella dell’ allenatore , questo il passo comune a tanti campioni e che secondo il quotidiano spagnolo “Marca” ha scelto di fare anche Raul Gonzalez Blanco, ex stella del Real Madrid e della nazionale spagnola. Comincera’ dalle giovanili dei “blancos” e si iscrivera’ al corso organizzato dalla federazione spagnola ...

Caso Sarri-giornalista : dalla Spagna parole dure contro l'allenatore del Napoli Video : Che Maurizio #sarri sia un personaggio fuori dagli schemi, estremamente schietto e talvolta un po' troppo sopra le righe è oramai cosa nota. Sarri è così, non nasconde la sua natura e con lui è un vero e proprio prendere o lasciare. Infatti c'è a chi piace questo suo non omologarsi al mondo del calcio di oggi e chi invece critica il suo modo di porsi privo di forma e apparenza. l'allenatore del Napoli ha dei principi dai quali non si allontana, ...