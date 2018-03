Sospese ricerche velista disperso

VS : valanga - trovati due corpi - di nuovo Sospese ricerche dispersi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Riva del Garda - 16enne scomparso/ Marco Boni - ultime notizie : ricerche Sospese - “nessuno lo ha visto” : Riva del Garda, 16enne scomparso: apprensione per Marco Boni, ragazzo "brillante" del quale si sono perse le tracce dallo scorso venerdì dopo l'uscita dal liceo.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 13:05:00 GMT)

Iran - incidente aereo : Sospese ricerche del velivolo scomparso : Le autorità Iraniane hanno sospeso le operazioni di ricerca dell’aereo di linea scomparso questa mattina dai radar con 65 persone a bordo durante una tempesta di neve sulle montagne del sudovest del Paese: le ricerche dell’Atr 72 Aseman Airlines riprenderanno all’alba di domani, meteo permettendo. L'articolo Iran, incidente aereo: sospese ricerche del velivolo scomparso sembra essere il primo su Meteo Web.

Valanga in Val Gardena : Sospese le ricerche per il pericolo di slavine : Nuovamente sospese le ricerche dell’iceclimber tedesco disperso da ieri in Val Gardena: si è infatti innalzato il pericolo slavine a causa dell’aumento delle temperature e di conseguenza si è decisa la sospensione fino al pomeriggio. La neve accumulata in alcuni punti supera i cinque metri. La Valanga ha una lunghezza di 600 metri. L'articolo Valanga in Val Gardena: sospese le ricerche per il pericolo di slavine sembra essere il ...

Val Gardena - iceclimber tedesco travolto da una valanga : Sospese le ricerche : Un iceclimber tedesco è stato travolto da una valanga e risulta ancora disperso. Lui e a un altro arrampicatore, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga, vicino alla località altoatesina di Selva di Val Gardena. Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una valanga e ha cercato di ...