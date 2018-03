Sorpresa sul set di Gomorra 4 | Ciro l?immortale è resuscitato

“E ora sul trono”. Il colpo di scena del naufrago. Temprato dall’esperienza in Honduras - ha deciso di rimettersi in gioco completamente. Pare che stia “corteggiando” Maria De Filippi e che abbia le idee molto (ma molto chiare). Una Sorpresa per tutti : La tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è piena di colpi di scena, polemiche e misteri. Per esempio c’è il canna-gate, l’argomento che troppo a lungo, ha avuto il monopolio. Non si sa ancora se Francesco Monte sia colpevole o no, ma continuano a uscire prove e dichiarazioni che fanno pensare al peggio. Poi c’è la questione dei due naufraghi impegnati in Italia che avrebbero consumato una notte d’amore. Pare che uno dei due protagonisti ...

Diretta/ Casertana Lecce (risultato finale 1-0) streaming video e tv : caduta a Sorpresa della capolista! : Diretta Casertana Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Capolista in casa di un'altra squadra in cerca di riscatto(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:19:00 GMT)

“Lui - lei e… l’altra”. Jennifer Aniston e il divorzio misterioso : ecco l’indiscrezione a Sorpresa sul vero motivo della rottura con Justin Theroux. A portalo via dalle braccia della bella attrice una collega famosa (e a sua volta molto sexy) : Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all’improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura. Parliamo, ovviamente, della sempre divina Jennifer Aniston, una delle donne ancora ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super Sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Tina Cipollari - spogliarello a Sorpresa al ritorno sul trono : Il ritorno sul trono di Uomini e Donne, per la categoria Over, non è stato privo di sorprese per Tina Cipollari. La donna, ormai da anni presenza fissa nel programma condotto da Maria De Filippi, era ...

Sorpresa tra i passanti - in strada video porno sull’enorme tabellone pubblicitario : La scena davanti a centinaia di passanti e automobilisti che si trovavano a transitare per l'affollato incrocio di Makati, nelle Filippine.Continua a leggere

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la Sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol livescore delle partite - ritorno ottavi : la Sorpresa del torneo : RISULTATI EUROPA LEAGUE, Diretta gol livescore delle partite di ritorno degli ottavi tra le quali pure Arsenal Milan e Dinamo Kiev Lazio (oggi 15 marzo)(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:48:00 GMT)

Checco Zalone a Sorpresa al concerto di Zucchero : sale sul palco ed è ovazione : sorpresa per il pubblico presente alla tappa barese del tour 'Wanted' di Zucchero che si è trovato ad assistere ad un divertente fuori programma del comico barese Checco...

A Sorpresa Checco Zalone sul palco di Zucchero a Bari : video in Angela : Checco Zalone sul palco di Zucchero a Bari per una sorpresa ai fan sulle note del brano Angela. Il tour di Zucchero ha fatto tappa al Pala Florio di Bari ieri sera, lunedì 12 marzo, e l'artista ha accolto sul palco una vera celebrità del sud Italia: Checco Zalone. Acclamato da vera star, come se fosse un suo concerto, Checco Zalone ha quasi rubato la scena a Zucchero: il palazzetto dello sport di Bari, infatti, per qualche minuto si è unito ...

Baci e lacrime sull'Isola - Sorpresa per Alessia Mancini : arriva il marito Flavio Montrucchio : Davvero una grande sorpresa per Alessia Mancini, raggiunta dal marito Flavio Montrucchio in Honduras. Con la scusa di una prova da apnea da dover superare, la naufraga è stata chiamata ad andare in spiaggia...