Sony taglia il prezzo di PlayStation VR di 100 euro | è ufficiale

(Di mercoledì 28 marzo 2018) La realtà virtuale si fa sempre meno costosa: èha diramato un comunicato dicendo di aver abbassato il prezo diVR di ben 100: passerà da 399 a 299. Non solo perché sarà offerta in bundle con PlaySttaion Camera a partire da 29 marzo 2018.VR è stata lanciata a ottobre 2016: da allora sono stati pubblicati oltre 300 giochi ed esperienze per PS VR di sviluppatori indipendenti e terze parti, oltre che dei SIE Worldwide Studios (SIE WWS). Tutto questo ci fa comprendere comeè ancor aintenzionata a supportare la sua fondamentale periferica anche per il futuro. Ilsi sta abbassando di anno in anno, chissà a quanto arriverà al prossimo Natale 2018.PS VR continuerà sicuramente a espandere la propria offerta: quali sono le uscite programmate per il futuro? Parliamo di Blood & Truth, WipEout Omega Collection e Firewall Zero ...