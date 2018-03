Sono iniziate le repliche di Che Dio Ci Aiuti su Rai Premium : Su Rai Premium Sono iniziate le repliche della longeva serie televisiva Che Dio Ci Aiuti: i protagonisti Sono Elena Sofia Ricci e l'attore Massimo Poggio. Bisogna sottolineare che l'attore Massimo Poggio veste il ruolo dell'ispettore di polizia Marco Ferrari: un uomo dal passato difficile ed aiutato da Suor Angela a credere nei valori importanti della vita, come l'amore e l'amicizia. Nelle prime stagioni era presente il personaggio di Azzurra, ...

Sono iniziate le elezioni presidenziali in Egitto : Si voterà per i prossimi tre giorni, ma si sa già che vincerà l'attuale presidente, che ha eliminato tutta la concorrenza The post Sono iniziate le elezioni presidenziali in Egitto appeared first on Il Post.

Sono iniziate le Paralimpiadi Invernali 2018 : A mezzogiorno si Sono aperti i Giochi con la tradizionale, grandiosa cerimonia inaugurale: l'Italia ha portato 26 atleti a Pyeongchang The post Sono iniziate le Paralimpiadi Invernali 2018 appeared first on Il Post.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali 2018 : In realtà si gareggia già da due giorni, ma alle 12 è in programma la cerimonia inaugurale e da domani si assegnano le medaglie The post Sono iniziate le Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali. Curiosità dalla cerimonia di apertura : Colori, facce, selfie, per quello che rimane uno degli eventi più seguiti al mondo. Ci Sono i bermudiani, ovviamente in calzoncini. Gli atleti di Tonga, guidati da un ragazzo a petto nudo, nonostante ...

Le pulizie di primavera Sono iniziate : Attività generale molto di brevissimo termine, di trading, incurante dei fondamentali e della politica/geopolitica, ad inseguire le aspettative di politica monetaria. Quindi scenari invariati, ora ...