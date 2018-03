Sollevamento pesi | Europei 2018 | programma | orari e tv di mercoledì 28 marzo Tutti gli

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Shota Mishvelidze trionfa nei 62kg - grande duello con Stilyan Grozdev : Il georgiano Shota Mishvelidze si è laureato Campione d’Europa tra i 62kg. A Bucarest (Romania) il 23enne georgiano si è reso protagonista di una prestazione di assoluto spessore e ha vinto sollevando un totale di 299 chilogrammi. La gara è stata bellissima: il vincitore, dopo il secondo posto nello strappo (un chilo in meno del bulgaro Stilyan Grozdev), ha dovuto rimontare nello slancio. Scontro diretto tra Mishvelidze e Grozdev: entrambi ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : AZZURRE DA SOGNO! Jennifer Lombardo e Giorgia Russo sul podio nei -53 kg! : Italia letteralmente da sogno agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Jennifer Lombardo e Giorgia Russo si superano e confezionano un’impresa autentica sulle pedane di Bucarest: doppio podio nel totale, argento e bronzo memorabili nella rassegna continentale, un risultato davvero da urlo che è andato oltre i pronostici della vigilia. Le due ragazze hanno confezionato delle prestazioni eccezionali che sono valse il podio nella capitale ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA DA SOGNO! Jennifer Lombardo e Giorgia Russo sul podio nel totale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’ITALIA prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo argento nello strappo - si lotta per il podio nel totale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’Italia prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo argento nello strappo - si lotta per il podio nel totale! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , martedì 27 marzo, : cronaca in tempo reale, alzata dopo alzata, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo e Giorgia Russo ci provano per il podio nei -53 kg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’Italia prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

Sollevamento pesi - SHOCK Antonino Pizzolato! Squalificato 10 mesi - obbligava i compagni minorenni a guardare video porno! : Ha dell’incredibile ciò che è accaduto alla vigilia degli Europei di Sollevamento pesi, che si stanno disputando in questi giorni in quel di Bucarest. Una delle stelle della nazionale italiana, Antonino Pizzolato, tra i talenti più puri del Bel Paese nella specialità e medaglia iridata in carica nei -85 kg, è stato Squalificato per 10 mesi dalla Federazione. Il motivo lo si legge nel particolare sulle pagine della Gazzetta dello Sport: ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 27 marzo. Tutti gli italiani in gara : Le gare , gruppi A, saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , a Bucarest sono un'...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 27 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi martedì 27 marzo è in programma la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Si assegnano due titoli: 53kg femminile e 62kg maschile. L’Italia si affiderà a Giorgia Russo e Jennifer Lombardo che cercano una prestazione importante nel contesto continentale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di martedì 27 marzo agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Mirco Scarantino cede lo scettro - è argento nei -56 kg : Purtroppo, il tris Europeo è sfuggito a Mirco Scarantino. Il nisseno è stato battuto dallo spagnolo Josue Brachi nella categoria fino a 56 kg di peso corporeo agli Europei di Bucarest 2018 di Sollevamento pesi, pur in una gara dal livello piuttosto basso, in cui Mirco ha evidenziato degli evidenti problemi chiudendo lontanissimo dalle misure cui ci aveva abituato in passato. La gara, per Mirco, sembrava essersi messa nel migliore dei modi dopo ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino argento nei 58 kg alle spalle di Brachi nella classifica generale. Oro per l’azzurro nello slancio : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino in gara nella 56 kg - bronzo nello strappo per Alessandra Pagliaro nello strappo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , lunedì 26 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, alzata dopo alzata, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Genny Pagliaro quarta nel totale - Alessandra bronzo nello strappo. Tra poco in gara Scarantino : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA gara FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Alessandra Pagliaro bronzo nello strappo dei -48 kg. Successo nel totale ad Elena Ramona Andries : A Bucarest (Romania) hanno preso il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi. Il primo titolo assegnato in questa giornata d’esordio è stato quello femminile nei 48 kg in cui erano impegnate le due sorelle Genny ed Alessandra Pagliaro. Per le azzurre le medaglie non sono arrivate nella somma dei punteggi delle due prove di strappo e di slancio. Genny si è fermata ai piedi del podio, giungendo quarta con la misura totale di 163 ...