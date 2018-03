Snowboard - Moioli : 'Stagione perfetta ma ho ancora stimoli' : 'Questa è stata una stagione perfetta in cui ho raggiunto tutti i miei obiettivi: Coppa del Mondo e medaglia d'oro olimpica. Non è stato facile, è stata una bella impresa, bella, faticosa ed emozionante'. Lo dice Michela Moioli, campionessa olimpica nello Snowboardcross ai Giochi di ...

Snowboardcross - la Moioli trionfa anche a Veysonnaz : Continua la stagione da sogno di Michela Moioli. La ventitrenne campionessa olimpica di PyeongChang, dopo aver conquistato lo scorso weekend la Coppa del mondo di Snowboardcross, ha festeggiato la sfera di cristallo imponendosi anche nella tappa conclusiva di Veysonnaz. Si tratta del suo decimo successo in carriera nella massima rassegna e del nono ...

Snowboard : Moioli vince a Veysonnaz : ANSA , ROMA , 17 MAR Continua la stagione da sogno di MichelaMoioli. La ventitrenne campionessa olimpica di PyeongChang, dopoaver conquistato lo scorso weekend la Coppa del mondo diSnowboardcross, ha festeggiato la sfera di cristallo imponendosianche nella tappa conclusiva di Veysonnaz. Si tratta del suodecimo successo in carriera nella massima rassegna e del nonopodio ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Snowboard AZZURRO!!! Moioli e Fischnaller trionfano nell'ultima gara della stagione!!! De ... : ... Svizzera, vorrà chiudere in bellezza una stagione strepitosa caratterizzata dalla vittoria dell'oro olimpico a PyeongChang e della Coppa del Mondo. Ambizioni italiane anche nelle gara maschile e lo ...

Snowboardcross - Michela Moioli : “Chiuso un cerchio irripetibile - volevo questa vittoria. Manterrò umiltà per restare al vertice” : Michela Moioli ha vinto la gara di Veysonnaz, ultima prova della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. La Campionessa Olimpica, dopo aver alzato al cielo la Sfera di Cristallo, ha chiuso al meglio una stagione da incorniciare. L’azzurra ha rilasciato le sue dichiarazioni di gioia alla Fis: “Ci tenevo a finire con una vittoria per chiudere un cerchio difficilmente ripetibile. Ci sono riuscita nel migliore dei modi, restando sempre ...

Snowboardcross - Michela Moioli SEI GRANDE! L’azzurra chiude in bellezza e domina anche a Veysonnaz! : Quinta vittoria in stagione, il trionfo in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro olimpica. Una delle atlete dell’anno è sicuramente Michela Moioli: l’azzurra di Alzano Lombardo mette la ciliegina sulla torta su un 2018 clamoroso andando a trionfare nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, in Svizzera, in quel di Veysonnaz. Una vittoria meravigliosa, a conferma di un dominio assoluto nella specialità dello ...

Snowboardcross - Michela Moioli SEI GRANDE! L’azzurra chiude in bellezza e domina anche a Veysonnaz! : Quinta vittoria in stagione, il trionfo in Coppa del Mondo, la medaglia d’oro olimpica. Una delle atlete dell’anno italiano è sicuramente Michela Moioli: l’azzurra di Alzano Lombardo mette la ciliegina sulla torta su un 2018 clamoroso andando a trionfare nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, in Svizzera, in quel di Veysonnaz. Una vittoria meravigliosa, a conferma di un dominio assoluto nella specialità ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon. Finale certa per l’Italia nel PSL maschile di Snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 marzo : Michela Moioli per chiudere in bellezza - Italia da podio nelle staffette di biathlon e nel PSL di Snowboard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata dedicata alle specialità degli Sporti Invernali. Il nostro racconto avrà inizio da Are (Svezia), dove sono previste due gare valide per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino: si partirà con lo slalom gigante maschile e seguirà lo slalom speciale femminile. I due dominatori Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin sono pronti a mettere il loro sigillo mentre gli azzurri cercheranno di ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Veysonnaz 2018 : avanti tutti gli azzurri nelle qualifiche - Moioli in testa : Ultima prova per la Coppa del Mondo di Snowboardcross, con le sfere di cristallo già assegnate a Pierre Vaultier e Michela Moioli. In quel di Veysonnaz (Svizzera), sono andate in scena oggi le qualifiche: domani sarà la volta della gara che chiuderà la stagione. Molto bene i componenti della squadra azzurra. Al maschile gli statunitensi Nate Holland e Mick Dierdorff stampano i migliori crono. Terza piazza però per Emanuel Perathoner. avanti ...

Snowboard Cross - Michela Moioli vince la Coppa del Mondo/ Tutte le medaglie della giovane bergamasca : Snowboard Cross, Michela Moioli vince la Coppa del Mondo. Tutte le medaglie della giovane bergamasca. Grande successo per l'atleta azzurra di Alzano Lombardo(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:18:00 GMT)

Snowboard CROSS - MICHELA MOIOLI VINCE LA COPPA DEL MONDO/ "Meglio di questo non potevo chiedere" : SNOWBOARD, MICHELA MOIOLI VINCE la COPPA del MONDO. Dopo l'oro alle Olimpiadi nuovo trionfo, ma con un “giallo”. Le ultime notizie sull'olimpionica bergamasca(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:12:00 GMT)

Snowboardcross - Moioli più forte dei ricorsi : ripete la gara di Mosca e vince la Coppa del mondo : Nel replay Moioli ha chiuso al terzo posto, ma la sua rivale Chloe Trespeuch è finita alle sue spalle al quarto posto ponendo fine alle sue speranze di vittoria di Coppa del mondo. In gara altre due ...

Snowboard : Moioli terza in finale bis - coppa del mondo è sua : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Più forte anche dei ricorsi, Michela Moioli ha chiuso al terzo posto la finale della tappa di Mosca della coppa del mondo di Snowboardcross - ripetuta dopo un appello delle atleti francesi -, e ha vinto comunque il titolo generale. Per l'azzurra era arrivata la doccia fredda dell'accoglimento del ricorso francese - ...