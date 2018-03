Smog e sabbia fanno sparire il cielo sopra Pechino

wired

(Di mercoledì 28 marzo 2018) È allarme inquinamento a, la città è alle prese con livelli di inquinamento dell’aria definita “molto malsana” dalle autorità, a cui si aggiunge una tempesta diproveniente dal deserto di Gobi, in Mongolia. Il National Meteorological Center cinese ha invitato i cittadini a chiudere porte e finestre, a indossare sciarpe e maschere antipolvere e a guidare con prudenza a causa della scarsa visibilità. A destare preoccupazioni sonottutto i livelli di PM2,5, polveri sottili capaci di penetrare negli alveoli polmonari, e quelli di PM10, polveri che raggiungono solo la trachea, i bronchi e le vie respiratorie superiori. Il livello di PM2,5 massimo registrato ha raggiunto 244, ben al didei limiti imposti per legge di 75 µm (un quarto di centesimo di millimetro) per metro cubo sull’arco delle 24 ore. Il PM10 ha raggiunto invece i 999 µm per metro cubo, a fronte di un ...