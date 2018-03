Smartphone per foto indimenticabili | i migliori da acquistare

5 videogiochi per Smartphone da provare subito : ... per la Mela Morsicata, il futuro non è tanto nella Realtà Virtuale , con caschetto, per intenderci, come la PS4 VR, , ma nella Realtà Aumentata, che vi permette di "migliorare" il mondo là fuori con ...

ApowerManager : gestore per Smartphone : Se state cercando un software per sincronizzare e gestire il vostro Smartphone con il PC, ApowerManager è il programma adatto a questo scopo. Gestione e Sincronizzazione ApowerManager è un programma sviluppato dalla Apowersoft ed è disponibile sia per la piattaforma Windows che per Mac. Il software è disponibile in differenti lingue, fra cui l’Italiano, possiede un’interfaccia molto snella e permette di gestire Smartphone Android e iOS. La home ...

Taxi - accordo Tinaba-Uri per pagare la corsa con lo Smartphone : Roma, 26 mar. , askanews, Da oggi per pagare i Taxi può bastare il proprio smartphone: Tinaba, la app per trasferire, condividere e aggregare il denaro senza costi di commissione, sta infatti ...

Edge Action permette di gestire comodamente lo Smartphone con una sola mano : Edge Action è un'applicazione che offre la possibilità di gestire lo smartphone con una mano tramite dei pannelli laterali che possono essere richiamati con uno swipe e chiusi toccando all'esterno degli stessi. Lo strumento che permette di raggiungere comodamente da ogni schermata le app preferite, i contatti più frequenti, toggle e sof tkey, e gli eventi in calendario. L'articolo Edge Action permette di gestire comodamente lo smartphone con ...

Facebook ha raccolto dati su messaggi e chiamate dal vostro Smartphone android per anni : Facebook raccoglieva e forse continua ancora a raccogliere in certi casi Metadati di chiamate, SMS e MMS per anni tramite la sua App sugli smartphone android.Se avete utilizzato negli ultimi anni un applicazione android di proprietà di Facebook, molto probabilmente i Metadati (informazioni) contenute in messaggi, chiamate, mms sono stati raccolti dal più famoso e utilizzato social network al mondo.Facebook ha raccolto informazioni degli utenti ...

LG lavora a schermi microLED per Smartphone e lancia versioni speciali di LG K8 2018 e LG V30+ : LG ha richiesto la registrazione di tre nuovi marchi nell'Unione Europea relativi a schermi microLED per smartphone: si tratta di XµLED, SµLED e XLµLED L'articolo LG lavora a schermi microLED per smartphone e lancia versioni speciali di LG K8 2018 e LG V30+ proviene da TuttoAndroid.

Svuota Magazzino GeekMall : gadget a 0 - 99€ - Smartphone - smartwatch e molto altro in super sconto! : Questa volta GeekMall l’ha fatta grossa organizzando un’operazione Svuota Magazzino pazzesca con tantissimi dispositivi e a prezzi letteralmente irripetibili! Se avevate in mente di cambiare il vostro smartphone o comprare un nuovo smartwatch, PC o magari un drone, questo è il momento che stavate aspettando! Ma prima di iniziare, sappiate che le offerte non finiscono qui! Ogni giorno vi segnaleremo le migliori offerte sulla ...

Huawei vuole uno Smartphone pensato per la blockchain : (Foto: flickr.com) Huawei sta pensando seriamente a uno smartphone pensato per lavorare con applicazioni blockchain. Lo ha rivelato Bloomberg nei giorni scorsi, precisando che il colosso cinese, che in questi giorni sta approntando gli ultimi dettagli per il lancio del P20, uno degli smartphone più attesi dell’anno, avrebbe preso contatti con l’azienda israeliana Sirin Labs per la produzione del dispositivo. Non è la prima volta che ...

Ecco quali sono le 10 app per Smartphone più usate in Italia Video : Mentre fino a qualche anno fa la maggioranza delle persone si collegava a internet da un computer, oggi a fare la parte del leone sono sempre più i dispositivi mobili [Video], che, per la loro natura, consentono di collegarsi praticamente da qualunque luogo, in casa o in ufficio ma anche durante gli spostamenti in metropolitana, al bar o durante una serata al ristorante o in discoteca. L'importanza delle app per #smartphone è, dunque, cresciuta ...

Tre semplici step per disattivare servizio chat RCS su Smartphone Huawei : Tornano le nostre utili guide per migliorare l'esperienza di utilizzo degli smartphone Huawei, visto che oggi 22 marzo intendiamo condividere coi lettori di OptiMagazine qualche consiglio per disattivare il servizio chat RCS che a quanto pare viene notificato molto spesso sui device concepiti dal produttore asiatico. Si tratta di una notifica segnalata a più riprese dagli utenti nelle ultime settimane, soprattutto da coloro che si ritrovano con ...

Su eBay arriva il Super Weekend di primavera : ecco gli Smartphone Android in offerta : Per i primi giorni di primavera su eBay è tornato il "Super Weekend": fino a martedì 27 marzo saranno proposti sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S8 e Huawei Mate 10 Pro in offerta a prezzi davvero interessanti L'articolo Su eBay arriva il Super Weekend di primavera: ecco gli smartphone Android in offerta proviene da TuttoAndroid.

Microsoft e BlackBerry insieme per il settore aziendale degli Smartphone : Se pensiamo a Microsoft e a BlackBerry, la prima cosa ci viene in mente è il loro medesimo fallimento nel mercato degli smartphone, anche se la prima potrebbe a breve rivoluzionare il tutto con il Surface Andromeda. Un’altra questione però che accomuna entrambi riguarda sempre gli smartphone ma, più precisamente, il settore enterprise ovvero sono due Colossi importanti molto attive per i servizi informatici mobile utilizzati dalle ...

Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli Smartphone : Secondo l'Osservatorio Cellulari di Trovaprezzi.it la categoria "cellulari" è al primo posto nelle ricerche effettuate dagli italiani negli ultimi sei mesi: diamo uno sguardo alle statistiche sui modelli più ricercati in questo periodo. L'articolo Gli italiani sono sempre alla ricerca del miglior prezzo per gli smartphone proviene da TuttoAndroid.

SideSqueeze permette di effettuare delle azioni spremendo lo Smartphone : SideSqueeze è un'applicazione che permette di sfruttare il sensore di pressione nei dispositivi mobili impermeabili per effettuare delle azioni specifiche "strizzando" lo smartphone. L'algoritmo di rilevamento della pressione applicata è progettato per essere leggero, in modo da non provocare effetti negativi sulla durata della batteria. L'articolo SideSqueeze permette di effettuare delle azioni spremendo lo smartphone proviene da TuttoAndroid.