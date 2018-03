smart EQ fortwo e-cup - Il primo monomarca elettrico parte da Roma

quattroruote

: RT @quattroruote: Parte da #Roma il 14 aprile, in concomitanza con la #FormulaE, la #Smart EQ fortwo e-cup, monomarca 100% elettrico https:… - crosshairs981 : RT @quattroruote: Parte da #Roma il 14 aprile, in concomitanza con la #FormulaE, la #Smart EQ fortwo e-cup, monomarca 100% elettrico https:… - quattroruote : Parte da #Roma il 14 aprile, in concomitanza con la #FormulaE, la #Smart EQ fortwo e-cup, monomarca 100% elettrico… -

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Laanticipa il suo futurolanciando iltrofeoa zero emissioni. Si chiamaEQe-cup e prevede un calendario di sei appuntamenti in pista e su tracciati cittadini, con sedici vetture in griglia modificate e preparate ad hoc secondo gli standard domologazione Aci Sport/Fia. Loccasione per vedere in azione leda corsa elettriche arriverà durante unesibizione di contorno alle-Prix di, il 14 aprile, prima gara italian del campionato di Formula E.Giovani talenti in pista. Una svolta epocale, quella elettrica, nel motorsport: niente rumore, ma emozioni tutte da assaporare, con i piloti posti sullo stesso piano, in modo da far emergere il talento. Anche dei giovani, visto che il trofeo sarà aperto a chi ha compiuto sedici anni. Lorganizzazione del trofeoEQe-cup sarà affidata allesperto team LPD, già da molti anni ...