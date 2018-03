Siviglia-Barcellona | probabili formazioni | orario e dove vederla in tv e streaming

Spagna : il Barcellona riprende a correre - sorride anche il Siviglia di Montella : MADRID - riprende la marcia vincente del Barcellona dopo due pareggi consecutivi. Nella 24esima giornata della Liga spagnola la squadra di Ernesto Valverde si è imposta per 2-0 sul campo dell'Eibar: ...

Suarez-Jordi Alba - 2-0 all'Eibar : il Barcellona torna a vincere. Successo per il Siviglia GOL E HIGHLIGHTS : EIBAR-Barcellona: 0-2 16' Suarez , B, , 88' Jordi Alba , B, Il Barcellona mette fine all'astinenza di vittorie in campionato che durava da due turni , pareggi contro Espanyol e Getafe, passando per 2-...