Sindrome dell' occhio secco | ecco come riconoscerla e curarla - Notizie e aggiornamenti

Alessandro Celentano malattia : "Ho la Sindrome dell'alluce rigido" : La malattia di Alessandra Celentano non le permetterà più di ballare come in passato. L'insegnante di Amici ha rivelato di aver avuto un problema molto serio, per una ballerina, che non si è risolto completamente nemmeno con un intervento chirurgico. Fino a questo momento nessuno sapeva che la Celentano avesse affrontato un'operazione e che poi avrebbe dovuto rinunciare a fare quello che più le piaceva: si è trattata di una patologia del piede ...

ALESSANDRA CELENTANO E LA SUA MALATTIA / La Sindrome dell'alluce rigido e la reazione dei fan : La professoressa di Amici, ALESSANDRA CELENTANO ha sveltato di aver sofferto della sindrome dell'alluce rigido. "È per questo che oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Kathleen - la 18enne con la Sindrome di Down diventa modella e posa davanti alla Tour Eiffel : Si chiama Kathleen Humberstone ed è una 18enne britannica con la sindrome di Down. Studentessa con una grande passione per la moda, Kathleen ha realizzato un sogno: posare per un servizio fotografico. Il fotografo Marc Lamey l’ha fatta diventare modella, in una location strepitosa: Parigi. E gli scatti realizzati di fronte alla Tour Eiffel sono solo un primo passo: la Zebedee Management, un’agenzia che lavora con modelli disabili, ha ...

Kathleen - la 18enne con la Sindrome di Down diventa modella e posa davanti alla Tour Eifflel : Si chiama Kathleen Humberstone ed è una 18enne britannica con la sindrome di Down. Studentessa con una grande passione per la moda, Kathleen ha realizzato un sogno: posare per un servizio fotografico. Il fotografo Marc Lamey l’ha fatta diventare modella, in una location strepitosa: Parigi. E gli scatti realizzati di fronte alla Tour Eiffel sono solo un primo passo: la Zebedee Management, un’agenzia che lavora con modelli disabili, ha ...

Alessandra Celentano malata/ "Ho la Sindrome dell'alluce rigido - non posso più ballare ma Amici mi ha aiutato" : La professoressa di Amici Alessandra Celentano confessa di avere una malattia: "Ho la sindrome dell'alluce rigido, mi sono operata e oggi non posso più ballare"(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Alessandro Celentano malattia : "Ho la Sindrome dell'alluce rigido" : La malattia di Alessandra Celentano non le permetterà più di ballare come in passato. L'insegnante di Amici ha rivelato di aver avuto un problema molto serio, per una ballerina, che non si è risolto completamente nemmeno con un intervento chirurgico. Fino a questo momento nessuno sapeva che la Celentano avesse affrontato un'operazione e che poi avrebbe dovuto rinunciare a fare quello che più le piaceva: si è trattata di una patologia del piede ...

Oggi è la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down : Il 21 marzo 2018 si celebra la WDSD, la Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down. E' la tredicesima edizione della World Down Syndrome Day e il tema di quest'anno è #WhatIBringToMyCommunity, indagando come le Persone con Sindrome di Down possono contribuire a dare un significativo apporto in ogni ambito della vita, dalla scuola al lavoro, passando dalla politica, alla cultura, al tempo libero, allo sport, alla comunità, ai ...

E' la 'Giornata mondiale della Sindrome di Down' : Si celebra oggi, 21 marzo la tredicesima edizione della 'Giornata mondiale della Sindrome di Down'. Istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2011, la data , 21/3, della giornata è ...

Quadro clinico ed evoluzione della Sindrome di Turner : La Sindrome di Turner è una condizione clinica causata da alterazioni numeriche e strutturali del cromosoma X. È uno dei più comuni disordini cromosomici, presentando una prevalenza che va da 1:2500 a 1:3000 nei soggetti femminili. Il Quadro clinico è estremamente variabile; alcune delle manifestazioni cliniche della Sindrome di Turner sono presenti sin dalla nascita e anche nella vita intrauterina, mentre altre sono sfumate e possono ...

La Russia e la Sindrome della 'fortezza assediata'. Perché Putin avrà l'ennesimo plebiscito : Sotto Putin, lo Stato è arrivato a controllare il 71% dell'economia, dal 26-27% che deteneva sotto Eltsin. Il modello Stato-centrico, spiega sempre Kolesnikov, prevede che risorse e proprietà vengano ...

Quadro clinico ed evoluzione della Sindrome di Turner : La Sindrome di Turner è una condizione clinica causata da alterazioni numeriche e strutturali del cromosoma X. È uno dei più comuni disordini cromosomici, presentando una prevalenza che va da 1:2500 a 1:3000 nei soggetti femminili. Il Quadro clinico è estremamente variabile; alcune delle manifestazioni cliniche della Sindrome di Turner sono presenti sin dalla nascita e anche nella vita intrauterina, mentre altre sono sfumate e possono ...

Irsutismo : la crescita di peli indesiderati su viso - petto o schiena nelle donne potrebbe essere il sintomo della Sindrome dell’ovaio policistico : Tutte le donne con Irsutismo – una condizione in cui presentano una sgradita crescita di peli scuri in aree tipicamente maschili come viso, petto o schiena – dovrebbero effettuare dei controlli per la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) e altri relativi problemi di salute, secondo quanto concluso dagli esperti dell’Endocrine Society nella Clinical Practice Guideline. L’Irsutismo colpisce il 5-10% delle donne. L’eccesso di peli può essere ...

Che cos'è la Sindrome di Brugada - malattia che potrebbe essere alla base della morte di Astori : La morte cardiaca improvvisa del 31 capitano della Fiorentina è verosimilmente associata ad un'aritmia cardiaca. Forse la sindrome di Brugada?

Che cos’è la Sindrome di Brugada - malattia che potrebbe essere alla base della morte di Astori : (Foto: LaPresse) Il capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso lo scorso 4 marzo 2018, a soli 31 anni, è deceduto probabilmente a causa di bradiaritmia, secondo il risultato dell’autopsia disposta per chiarire le cause della morte prematura. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilente su base bradiaritmica” è l’esito completo dell’esame. Dai primi rilievi sembrerebbe trattarsi di una morte naturale (e tra ...