Sicilia | sabato manifestazione ‘No Muos’ a Niscemi

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – Nuova‘No Muos’31 marzo a(Caltanissetta) per dire ancora una volta no al sistema di comunicazioni satellitari (SATCOM) militari ad alta frequenza e a banda stretta, gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Il sistema è composto da quattro satelliti (più uno di riserva) e quattro stazioni di terra, una delle quali è stata terminata a fine gennaio 2014 proprio nei pressi di. L’ultima granderisale al marzo 2013 quando 15.000 persone arrivarono da tutta Italia per circondare la base della Marina Usa. “Oggi manteniamo quella fermezza e pensiamo che sia ancora il tempo di lottare”, si legge in una nota del movimento No Muos. L'articolo‘No Muos’ asembra essere il primo su Meteo Web.