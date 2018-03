Sicilia | Musumeci | no giochetti | inciuci o accordi sotto banco

meteoweb.eu



Fatal error: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php on line 427

: Uncaught exception 'Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuthException' with message 'Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received' in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php:427 Stack trace: #0 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(353): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->request('https://api.twi...', 'GET', 'Authorization: ...', Array) #1 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(324): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->oAuthRequest('https://api.twi...', 'GET', Array) #2 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/src/TwitterOAuth.php(179): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->http('GET', 'https://api.twi...', 'search/tweets', Array) #3 /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php(22): Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth->get('search/tweets', Array) #4 {main} thrown inon line

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – “Mi preoccuperei se le opposizioni non fossero critiche. Non sarebbero più tali. Bisogna leggere le dichiarazioni programmatiche che ho fatto in Aula per capire che per la prima volta viene tracciato un cronoprogramma delle cose da fare. Poi non si può togliere all’opposizione il suo mestiere e io non voglio neppure che dica che il Governoè il migliore”. Così il presidente della Regionena, Nello, risponde a distanza alle opposizioni che ancora oggi sono tornate all’attacco del suo Governo, “senza strategia” per il capogruppo dem, Giuseppe Lupo. “Ognuno, però, faccia la propria parte – ha concluso -. L’importante è che quando si arrivi ai nervi scoperti della, che muore di fame, non ci siano più, ma ci si assuma la propria responsabilità. Apertamente ...