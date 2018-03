Sicilia : Musumeci - no giochetti - inciuci o accordi sotto banco : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – “Mi preoccuperei se le opposizioni non fossero critiche. Non sarebbero più tali. Bisogna leggere le dichiarazioni programmatiche che ho fatto in Aula per capire che per la prima volta viene tracciato un cronoprogramma delle cose da fare. Poi non si può togliere all’opposizione il suo mestiere e io non voglio neppure che dica che il Governo Musumeci è il migliore”. Così il presidente della ...

Sicilia : Musumeci - ora confronto leale e aperto con tutto il Parlamento : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – “Aprile sarà il mese del confronto con le prime significative riforme che abbiamo inserito nella legge di stabilità. Un confronto aperto, leale con tutto il Parlamento sulle cose che dovremo correggere, integrare e modificare”. A dirlo è stato il governatore Siciliano, Nello Musumeci, al termine dei lavori d’Aula conclusi con il via libera al Def regionale e al ddl di proroga ...

Sicilia : Musumeci - qualcuno mi vorrebbe crocifisso... : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) - "E’ la settimana della Passione, qualcuno mi vorrebbe crocifisso, ma io guardo alla domenica. Auguro buona Pasqua a questa terra di Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, conversando con i cronisti dopo il via libera dell’Aula al D

Sicilia : Vella (Pd) - maggioranza Ars allo sbando - ora Musumeci dia risposte : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - "Trovo molto pesanti le parole pronunciate dal Presidente Musumeci, riportate tra virgolette sui quotidiani, che parlano di una sua richiesta di consegna in ostaggio, di passaggio sotto la volontà di capicorrente,di possibile perdita di dignità". Lo dice Daniele Vella,

Sicilia - sui conti la maggioranza di Musumeci è a pezzi : Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD e deputato segretario dell'Ars, nel corso del dibattito d'aula sul Documento di Economia e Finanza Regionale. 'Ogni provvedimento portato ...

Sicilia - Governo Musumeci cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Sicilia - governo Musumeci cade sul Defr : Pd chiede le dimissioni : Il governo regionale Siciliano di Nello Musumeci è caduto in aula sul documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. L'Assemblea ha bocciato il Defr con 32 voti contrari e 32 ...

Sicilia : Lupo (Pd) - se Musumeci crede di non poter governare si dimetta : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Voglio dire con chiarezza al presidente Musumeci: se crede di non essere in grado di governare questa Regione, si dimetta. Anche alla luce della bocciatura del Defr, il presidente valuti serenamente la situazione: non fa bene alla Sicilia avere un governatore che un g

Sicilia - governo Musumeci va ko sul Defr Pd : “Se non ha maggioranza - si dimetta” : Trentadue voti su 65. Ne servivano 33 per approvare il Documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020 e il governo di Nello Musumeci ha fallito l’obiettivo. L’aula è stata subito sospesa ed è stata convocata la conferenza dei capigruppo. Pd e M5s hanno votato contro. “Se il presidente crede di non essere in grado di governare questa Regione, si dimetta. Anche alla luce della bocciatura del Defr, il presidente ...

Sicilia - Musumeci cade sul Def regionale. Pd e M5s votano contro - : L'Assemblea Siciliana ha bocciato il documento di programmazione economico e finanziaria 2018-2020. Aula sospesa. Convocata la conferenza dei capigruppo

Caos in Sicilia - il governo Musumeci battuto in Aula sul Def : Il governo Musumeci va sotto sul Def regionale all'Assemblea Siciliana. Su 65 deputati presenti in Aula al momento del voto al documento di finanziario, sono stati 32 i voti favorevoli e altrettanti quelli contrari. Il Defr e' tornato in Commissione bilancio. Ulteriore prova di una maggioranza senza numeri. Il presidente di turno Roberto Di Mauro ha sospeso l'Aula dell'Ars per convocare la conferenza dei capigruppo. Nel suo intervento il ...

Sicilia : Dipasquale (Pd) - Musumeci senza maggioranza e progetto sviluppo : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo il diritto di sapere come il presidente Musumeci intende continuare a governare la Sicilia senza una maggioranza parlamentare. Ogni provvedimento portato all’esame dell’Aula fa emergere un elemento: manca del tutto un progetto di sviluppo della Sicilia". Lo ha