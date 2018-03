Sicilia | Lagalla annuncia ‘rivisitazione decentramento universitario’

calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – A breve sarà avviato un tavolo tecnico con i rappresentanti dei Consorzi universitari e degli Ateneini, per una rivisitazione complessiva deluniversitario, anche in termini di governance. L’argomento è stato al centro di una riunione convocata da Roberto, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, in accordo con l’assessore al Bilancio Gaetano Armao, cui hanno partecipato i rappresentanti dei Consorzi universitari della Regione. In particolare, “è stata assicurata a questi ultimi la continuità dell’erogazione finanziaria regionale, anche in considerazione del ridotto apporto economico proveniente dagli Enti locali dopo l’arretramento degli interventi, un tempo in capo alle amministrazioni provinciali”.‘Sono convinto che i Consorzi universitari debbano essere ...