Sicilia | Figuccia Udc | voterò l' esercizio provvisorio

Sicilia : Figuccia (Udc) - tetti stipendi Ars sono una farsa : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - "I tetti d'oro appena approvati al Consiglio di Presidenza dell'Ars sono una farsa in quanto con una serie di artifizi permettono spese pazze". Lo afferma il deputato regionale dell'Udc Vincenzo Figuccia . "Indennità di funzione, indennità aggiuntive, reperibilità, stra

Sicilia : Figuccia (Udc) - onta stipendi d'oro è colpa di Miccichè : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Se ancora oggi il dibattito sugli stipendi d’oro viene alimentato in trasmissioni televisive, gettando un’ onta sulla politica Sicilia na, la responsabilità è solo del presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e delle sue uscite estemporanee. E’ passato un messaggio di dif

Sicilia : Figuccia (Udc) - togliere prostituzione da mani criminalità : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "In Sicilia, le nostre città, soprattutto quelle metropolitane, sono diventate luoghi dove la criminalità organizzata sfrutta la prostituzione. Non dà la misura della civiltà un Paese che si volta dall’altro lato rispetto ad un fenomeno come la prostituzione che se reg