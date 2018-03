Sicilia | Caronia lascia Forza Italia | mancano le regole democratiche 2

Sicilia : Caronia lascia Forza Italia - mancano le regole democratiche : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) - Marianna Caronia, deputata regionale Siciliana e consigliera comunale di Palermo, lascia Forza Italia. Non senza polemiche. Dopo avere rappresentato la fronda che da settimane chiede l'azzeramento dei vertici degli azzurri nell'isola, oggi Caronia annuncia il suo addio

Sicilia : Caronia (Fi) - non sono 'ribelle' da recuperare - voterò la finanziaria (2) : (AdnKronos) - Caronia sottolinea di aver "sposato in pieno il programma dell'allora candidato, oggi grazie al cielo, presidente della Regione Nello Musumeci, e non sarà di sicuro la mia richiesta di democrazia e di regole all’interno del mio partito che potrà condizionare il mio voto sul bilancio e

Sicilia : Caronia (Fi) - non sono 'ribelle' da recuperare - voterò la finanziaria : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - "Delle due l’una: o fortuitamente si è ingenerato un grosso equivoco o qualcuno 'questo equivoco' lo ha artatamente pianificato a fini strumentali". La deputata azzurra all'Ars Marianna Caronia, considerata fra i 'quattro ribelli' (insieme a Rossana Cannata, Riccardo G

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Non posso nascondere il mio genuino stupore nell’apprendere che il capogruppo del mio partito, con il quale peraltro in nessuna occasione ho avuto il “privilegio” di confrontarmi e non solo sul tema in questione ma su nessun altro, che l’assurdo e del tutto sbagliato

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo (2) : (AdnKronos) - "Non si vuole ricordare o si finge di non ricordare, che gli effetti di leggi elettorali come quella con cui malauguratamente andremo a votare, cosi come tutte le altre che hanno impedito ai cittadini di esprimere il loro voto di preferenza lasciando la scelta ai partiti, ha permesso c

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) – “Non posso nascondere il mio genuino stupore nell’apprendere che il capogruppo del mio partito, con il quale peraltro in nessuna occasione ho avuto il ‘privilegio” di confrontarmi e non solo sul tema in questione ma su nessun altro, che l’assurdo e del tutto sbagliato DDL che prevede l’abrogazione della doppia preferenza di genere sia stato pervicacemente effettivamente ...

Sicilia : abrogazione doppia preferenza - scoppia la lite in Fi tra Caronia e Milazzo (2) : (AdnKronos) – “Non si vuole ricordare o si finge di non ricordare, che gli effetti di leggi elettorali come quella con cui malauguratamente andremo a votare, cosi come tutte le altre che hanno impedito ai cittadini di esprimere il loro voto di preferenza lasciando la scelta ai partiti, ha permesso che molte donne la cui vocazione e la cui competenza in politica erano molto al di sotto della loro avvenenza e del loro fascino, di far ...