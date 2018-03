Sicilia | al via seduta Ars | all’odg Defr e proroga esercizio provvisorio

Giornate Fai di Primavera - un viaggio tra i gioielli nascosti d’Italia. Dal Trentino alla Sicilia - 11 luoghi da scoprire : Sono più di mille i luoghi che sabato e domenica apriranno le porte ai cittadini per farsi conoscere e per raccontare la loro storia. Anche quest’anno grazie al Fai, Fondo ambiente italiano e ai suoi cinquanta mila volontari, palazzi solitamente inaccessibili, aree archeologiche, colonie marine abbandonate, chiese e monumenti si sveleranno. Ogni regione ha i propri appuntamenti che potete trovare sul sito www.Giornatefai.it ma tra i protagonisti ...

Al via l’evento “Essere una Donna Siciliana tra sogni - amore - passione e determinazione” : L’Accademia Nazionale Cerimoniale, Immagine e Comunicazione (A.n.c.i.c.) presieduta da Francesco Raneri organizza, insieme con il presidente della Scuderia “Targa

Sicilia : Sgarbi - Musumeci? Non vorrei andasse via prima di me : Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Non vorrei che alla fine andasse via prima Musumeci di me. Nella situazione Siciliana trovare una maggioranza in questo clima non è facile, salvo che non faccia un accordo con il Pd, ma per uno che viene da una destra così risentita non sarà facile. Forse ce ne andiamo insieme”. A dirlo è stato l’assessore ai Beni culturali della Sicilia, Vittorio Sgarbi, rispondendo ai cronisti che gli ...

Sicilia : manca numero legale - seduta Ars rinviata di un’ora : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – manca il numero legale all’Ars e al Presidente Gianfranco Miccichè non rimane che rinviare la seduta di un’ora. La maggioranza non ha retto al momento della votazione dell’articolo 2 del ddl stralcio dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione, norma che riguarda lo scioglimento dell’Ente acquedotti Siciliani, in liquidazione dal 2004, e la consegna ai Comuni delle reti ...

Sicilia : conferenza capigruppo Ars - Sgarbi via entro fine mese o censura : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) – “Se entro fine marzo non saranno pervenute formalmente le dimissioni dell’assessore ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi la conferenza dei capigruppo formalizzerà la mozione di censura nei suoi confronti, presentata dal Movimento 5 Stelle”. E’ la nota approvata dalla conferenza dei capigruppi firmata oggi, e letta poco fa in aula, a inizio seduta dell’Ars, dal vice presidente ...

Sicilia : al via contest 'Immaginario Arabo Normanno' : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - L’anno scorso sono arrivati racconti, poesie e favole illustrate, bozzetti di vestiti, installazioni e perfino una ricetta per un torta ispirata al mondo Arabo normanno. Quest’anno ci si aspetta anche di più: anche perché chi deciderà di partecipare al secondo contest

Sicilia : M5s - Sgarbi via a maggio? Musumeci lo cacci subito : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) – “Sgarbi vuole andare via a maggio? Deve essere Musumeci a dettare i tempi. Se vuole può, anzi deve, cacciarlo subito. Sgarbi non può decidere se e quando migrare verso una più comoda poltrona romana”. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale Siciliana, Valentina Zafarana, dopo le parole di Vittorio Sgarbi. “Quello di far saltare la trattativa con il ...

Rifiuti : Regione Siciliana - emergenza Licata? Da lunedì al via raccolta straordinaria : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Prenderà il via “tra lunedì e martedì prossimi” una raccolta straordinaria dei Rifiuti a Licata, grosso centro dell’agrigentino, per smaltire le oltre 400 tonnellate di spazzatura che da mesi invadono le strade del comune di oltre 40 mila abitanti. Lo ha annunciato all’Adnkronos l’ingegner Salvo Cocina, Energy manager della Regione siciliana. Oggi, la commissaria straordinaria ...