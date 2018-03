Si chiude una storia | apriamone una nuova Il documento del XI Municipio di Roma

“Spaventoso”. Una scoperta pazzesca. Un contadino trova un uovo gigantesco sotto una gallina : quando si schiude - non può credere ai suoi occhi : quando lo ha visto è rimasto letteralmente senza parole e non poteva credere ai suoi occhi. Scott Stockman è un uomo australiano di 47 anni e nella vita fa l’imprenditore. È proprietario di un’azienda a conduzione familiare, la Stockman’s Eggs, consegna uova fresche in tutta l’Australia. All’inizio del mese di marzo ha pubblicato una fotografia che testimonia una incredibile scoperta che lui e i suoi dipendenti hanno fatto nella fattoria ...

Quest'estate chiuderà una via - ecco come cambierà la viabilità a Genova : Genova - Tutto per 'colpa' di Ireti che, dopo l'11 giugno, aprirà un cantiere che, inevitabilmente, porterà all chiusura di via Bertani, la strada che da corso Magenta a Castelletto porta verso ...

Serie C - Trapani : Morace lascia la presidenza e chiude una pagina di storia Video : La sconfitta del Lecce [Video] in quel di Caserta ha riacceso i riflettori sulla lotta per la promozione diretta in Serie B. Il Trapani è secondo, a quattro punti di distacco dai salentini e con 6 gare ancora da giocare è tutto possibile. Per il momento, però, le attenzioni del tifosi sono anche rivolte altrove e regna una grande preccupazione per il futuro. L'armatore Vittorio Morace, presidente del club siciliano da quasi 13 anni, ha ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

“Isola dei famosi choc”. Mediaset chiude. La rivelazione di queste ultime ore getta una nuova terribile luce sul destino del reality. I vertici hanno deciso : “Il programma non andrà più in onda”. Ormai è il caos : Un’edizione piena di guai. Il tredicesimo appuntamento con l’Isola dei famosi si sta rivelando un disastro. All’inizio nessuno pensava che sarebbe andata così, soprattutto dopo il grande successo dello scorso anno. Ma invece il 2018 si sta rivelando essere una annus horribilis per Alessia Marcuzzi e compagnia. Naturalmente il ‘canna-gate’ ha segnato l’inizio della fine. Eva Hengere ha lanciato un siluro ...

Vela - Europei Finn 2018 : una sola regata nell’ultima giornata - domani la Medal Race. Alessio Spadoni chiude al 25° posto : Una sola regata nell’ultima giornata di classificazione agli Europei di classe Finn. Si è trattato dell’ottava prova, che era già stata disputata ieri ma che era stata successivamente annullata, ore dopo la sua conclusione, dal momento che la boa di bolina era finita troppo lontana dal percorso stabilito, per via del forte vento. Oggi è stata l’unica prova svolta, dopo la pioggia mattutina e il vento praticamente scomparso nel ...

Atletica - Silvia Weissteiner si ritira. L'azzurra chiude a 38 anni una carriera ricca di successi : L'azzurra chiude a 38 anni una carriera ricca di successi : saluterà domenica alle ore 10, nel corso di una cerimonia che si terrà nella sala riunioni della Casa dello Sport in cui sarà celebrata l'...

Atletica - Silvia Weissteiner si ritira. L’azzurra chiude a 38 anni una carriera ricca di successi : Silvia Weissteiner dice basta. L’azzurra chiude a 38 anni una carriera ricca di successi: saluterà domenica alle ore 10, nel corso di una cerimonia che si terrà nella sala riunioni della Casa dello Sport in cui sarà celebrata l’Atletica altoatesina. Nata a Vipiteno, l’azzurra ha cominciato la sua avventura nel mezzofondo a 12 anni seguendo le orme del fratello Roland, guidata dall’allenatore Ruggero Grassi. Il primo ...

Giochi olimpici invernali 2026 - Luca Zaia : 'cercheremo di chiudere le fila e di trovare le condizioni per una candidatura insieme a tutte le ... : ... le Dolomiti Patrimonio dell'Unesco nel Veneto , a Bolzano e a Trento." " Valorizziamo - prosegue Zaia - 1.300 chilometri di piste e altre strutture per gli sport invernali esistenti ed efficienti, ...

Rifiuti - 200mila tonnellate raccolte e una differenziata di oltre il 65% : la friulana NET Spa chiude il 2017 sostenendo l’ambiente : Circa 200 mila tonnellate di Rifiuti gestiti, una quota di raccolta differenziata che supera il 65% e tariffe tra le più basse d’Italia. Sono i dati raggiunti da NET Spa, la più grande azienda pubblica attiva nell’igiene ambientale in Friuli Venezia Giulia, nel corso del 2017 con un servizio capillare che ha interessato 86 Comuni delle province di Udine e Trieste e servito una popolazione di oltre 308mila abitanti. Anche per l’anno scorso, ...

Salvini chiude al Pd e gli Stati Uniti chiedono una tregua in Siria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Ultimatum di Londra a Mosca per l'attacco a Sergei Skripal , l'ex spia russa avvelenata con un agente nervino a Salisbury. La premier, Theresa May, ha parlato di un atto contro il Regno ...

Italgas chiude l'esercizio con una crescita a doppia cifra degli utili : Teleborsa, - Italgas chiude il 2017 con una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori e una forte accelerazione degli investimenti. L' utile netto adjusted è balzato del 34% rispetto ...

Italgas chiude l'esercizio con una crescita a doppia cifra degli utili : Italgas chiude il 2017 con una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori e una forte accelerazione degli investimenti. L' utile netto adjusted è balzato del 34% rispetto all'esercizio ...

Speed skating - Mondiali Allround 2018 : una grande Francesca Lollobrigida chiude quinta - Andrea Giovannini nella top10 : Seconda giornata di gare lungo l’anello di ghiaccio di Armsterdam (Olanda) nei Mondiali Allround di Speed skating e primo titolo assegnato nel settore femminile. La giapponese Miho Takagi (166.905) si è infatti aggiudicata la vittoria finale, forte del successo odierno nei 1500 metri e del quarto posto nei 5000 metri. La nipponica, già protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con l’oro nel team pursuit, l’argento ...