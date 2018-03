Si chiama Interstizio ed è il nuovo organo scoperto nel corpo umano #interstizio

laragnatelanews

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Se su alcune cose pensiamo di avere delle certezze è il momento buono che queste vengano messe in crisi. Così anche l’anatomia non ha confini e ora bisognerà aggiornare i suoi manuali. Questo a seguito della scoperta di unche fino ad oggi veniva scambiato e qualificato genericamente come tessuto connettivo,to “” e si trova diffuso in tutto l’organismo, sotto la pelle e nei tessuti che rivestono l’apparato digerente, i polmoni, i vasi sanguigni e i muscoli. Costituito da diverse cavità piene di liquido, collagene ed elastica, è un vero e proprio ammortizzatore. La sua scoperta può opra spiegare la diffusione di diversi tipi di tumore, come anche dell’invecchiamento della pelle e le malattie infiammatorie degenerative. Potrebbe anche spiegare il funzionamento dell’agopuntura. Da sempre veniva riconosciuto semplicemente come ...