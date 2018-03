Serie C | Lecce- Siracusa | pienone possibile | boom di biglietti venduti

Serie C Lecce - Sticchi Damiani : «Faremo un finale all'altezza» : Lecce - "E' una settimana un po' particolare e mi sembrava giusto, come sempre, metterci la faccia a nome di tutti i componenti della società, che sono idealmente qui accanto a me" . Il presidente del ...

Video/ Casertana Lecce (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Casertana Lecce (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Ai rossoblu basta la rete di Turchetta a 45'. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:24:00 GMT)

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Risultati Serie C Girone C - il Catania mette pressione al Lecce : che blitz del Catanzaro [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Video/ Lecce Andria (2-2) : highlights e gol della partita (Serie C 31^ giornata) : Video Lecce Andria (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 31^ giornata di Serie C. Pesante pareggio per i giallorossi che rimangono primi in classifica. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 10:20:00 GMT)

Serie C Girone C - impresa Andria contro il Lecce : tre punti d’oro per la Reggina : Si sono concluse le ultime partite del turno infrasettimanale del Girone C della Serie C, importanti indicazioni per le zone alte e basse. impresa da parte dell’Andria che in trasferta è riuscito a strappare un punto sul campo del Lecce, doppio vantaggio per la squadra di Liverani con Di Piazza e Mancosu, poi la rimonta ospite con Tiritiello e Taurino, si tratta di un punto che può risultare pesantissimo per la corsa salvezza. Il Lecce si ...

INVASIONE A CASERTA : amore da Serie A per il Lecce! I biglietti venduti : La notizia dell'apertura della trasferta a tesserati e non, arrivata subito dopo il pareggio del Catania a Bisceglie, ha letteralmente galvanizzato l'ambiente leccese. Dopo 6 anni in SERIE C, adesso il pubblico salentino spera di tornare nel calcio che conta e vede l'obiettivo promozione più vicino. Dopo aver battuto il Cosenza, il prossimo step per poter procedere nel cammino verso l'obiettivo della promozione diretta, è atteso stasera quando ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Serie C Lecce - Sticchi Damiani : «Vittoria col Cosenza dedicata ai tifosi» : Lecce - Il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ha commentato con grande soddisfazione la vittoria della sua squadra sul Cosenza. " Un risultato importantissimo - ha spiegato ai microfoni ...

Ex portiere del Lecce in Serie A tra i 37 arrestati in un'operazione antimafia : Davide Petrachi è stato nella rosa giallorossa per 7 stagioni: in manette con i componenti di tre clan legati e alla Sacra corona unita. Traffico di droga e...

Video/ Cosenza Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Cosenza Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Giallorossi al successo grazie alla rete di Saraniti firmata al 74'.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Mafia : arrestato il portiere del Lecce - ha militato anche in Serie A [NOME e DETTAGLI] : C’é anche un ex calciatore dell’u.s. Lecce, Davide Petrachi, tra le 37 persone arrestate nell’ambito dell’operazione anti droga dei carabinieri del comando provinciale di Lecce. Davide Petrachi, 32 anni, Leccese, é stato raggiunto da un provvedimento restrittivo ai domiciliari. E’ stato uno dei portieri della rosa del Lecce calcio per 7 stagioni, militando anche in Serie A, fino alla stagione 2014-2015 per poi ...