Serie C Arezzo | 1 milione entro aprile o il club sparirà

Video/ Viterbese Arezzo (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata) : Video Viterbese Arezzo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ai giallublu basta la bella doppietta di Jefferson. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:02:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Arezzo - arriva Pupo (17 marzo) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Sabato 17 marzo si gioca la trentesima giornata, ma tante squadre devono ancora recuperare delle partite(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 12:40:00 GMT)

Serie C : il Tribunale dichiara il fallimento dell’Arezzo : Il Tribunale di Arezzo ha emesso oggi la sentenza di fallimento per la società toscana di Serie C e concesso l’esercizio provvisorio subordinato alla scadenza della giornata di domani per andare avanti fino al termine della stagione. Sono stati nominati gli avvocati Lucio Fraccario e Vincenzo Ioffredi come curatori fallimentari che avranno il compito di gestire il club a cominciare dal pagamento delle due mensilita’ per tesserati e ...

Serie C - Arezzo fallito : concesso l'esercizio provvisorio : Arezzo - Il tribunale di Arezzo ha dichiarato fallita l'Unione sportiva Arezzo . Il giudice Antonio Picardi ha anticipato il pronunciamento, previsto inizialmente in tarda serata, concedendo l' ...

Serie C : crisi Arezzo - sentenza forse nel pomeriggio : Potrebbe arrivare nel pomeriggio la sentenza relativa al fallimento dell’Unione sportiva Arezzo. Stamani, infatti, si è chiusa l’udienza fallimentare ed il giudice relatore Antonio Picardi si e’ riservato di decidere. In aula sono stati ammessi coloro che hanno presentato istanza di fallimento (tre in tutto) e il socio di minoranza di azionariato popolare ‘Orgoglio Amaranto’ cui e’ spettato il compito di fare ...

Serie C Arezzo - Pupo paga per salvare il club : Arezzo - C'è anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo , tra coloro che hanno personalmente versato una somma di denaro per per poter salvare l' Arezzo ed evitare che la squadra, attualmente in Serie C , ...

Ginnastica - Serie A1 2018 – Tutti i podi individuali di giornata ad Arezzo. Le migliori sono state… : Oggi pomeriggio ad Arezzo si è disputata la prima tappa della Serie A1 2017 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE: 1. Giorgia Villa Brixia Brescia 55.050 2. Asia D’Amato Brixia Brescia 54.850 3. Alice D’Amato Brixia ...

Ginnastica - Serie A 2018 – La Brixia domina ad Arezzo : Villa e D’Amato show. Torna Carlotta Ferlito - ok Meneghini e Mori : La Brixia Brescia ha stravinto la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Le Campionesse d’Italia hanno dominato in lungo e in largo la prova di Arezzo imponendosi con un incredibile 164.050 e rifilando addirittura 14 punti di distacco alla più immediata inseguitrice: si tratta del massimo scarto visto in una competizione a squadre dentro i confini nazionali. La Leonessa si conferma imbattibile nonostante le assenze forzate ...

Ginnastica - Serie A 2018 Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d'inizio e tv : come seguire la gara - 3 marzo - : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una sintesi , a pagamento, nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 ...

Ginnastica - Serie A 2018 – Oggi si torna in pedana - prima tappa ad Arezzo. Programma - orario d’inizio e tv : come seguire la gara (3 marzo) : Oggi sabato 3 marzo si disputa la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica. Si torna finalmente a gareggiare dopo il lungo inverno, ad Arezzo scatta la stagione che porterà agli Europei di agosto e ai Mondiali di ottobre. Le ragazze sono pronte per tornare in pedana e regalarci un grande spettacolo anche se la forma non sarà delle migliori visto che gli appuntamenti clou sono molto in là nel calendario. Il format del massimo ...

Serie C Arezzo - saldato il debito nella prima istanza di fallimento : Arezzo - nella crisi dell' Arezzo calcio, il legale di Fabio Gatto - a capo del consorzio romano 'Neos solution' che detiene il pacchetto di maggioranza dell'Unione Sportiva Arezzo - ha saldato il ...

Serie C - le gare dell'Arezzo rinviate a data da destinarsi : ROMA - La Lega di Serie C ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle partite dell' Arezzo che precederanno l'eventuale concessione dell'esercizio provvisorio. La decisione era stata chiesta ...

Ginnastica - Serie A 2018 Prima tappa ad Arezzo : data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La gara non sarà trasmessa né in diretta tv né in diretta streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Su Volare.tv sarà disponibile una differita nei giorni seguenti l'evento. SABATO 3 MARZO: 09.30-...

Ginnastica - Serie A 2018 – Prima tappa ad Arezzo : data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Finalmente si torna in pedana! La Polvere di Magnesio ha concluso il proprio letargo, la stagione sta per iniziare e si inizia a fare sul serio: sabato 3 marzo scatterà la Serie A 2018 di Ginnastica artistica. La Prima tappa si disputerà ad Arezzo: dalla città toscana inizierà il lungo cammino che condurrà le ragazze verso i grandi appuntamenti dell’anno come gli Europei di agosto a Glasgow e i Mondiali di ottobre a Doha. Il format del ...