Serie B Venezia | confermato lo stop di un turno per Inzaghi

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket - Serie A Pistoia stoppa Venezia - Milano passa ad Avellino e resta sola in vetta : ROMA - Milano passa ad Avellino e resta da sola al comando del massimo campionato di pallacanestro dopo la 23esima giornata. La Reyer Venezia sul parquet di Pistoia non riesce infatti ad imitare il ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : Milano capolista in solitaria. Venezia va ko a Pistoia. Super Gentile trascina Bologna : L’Olimpia Milano è la nuova capolista solitaria del campionato italiano di Basket. Nel big match della 23a giornata l’Emporio Armani si è imposta per 82-75 sul campo della Sidigas Avellino grazie ad un’ottima prestazione nell’ultimo quarto, quando la squadra di Simone Pianigiani ha costruito l’allungo decisivo, toccando anche la doppia cifra di vantaggio. Ottima prova di Vladimir Micov, che ha messo a referto 14 ...

Basket - Serie A : Avellino-Milano da gustare. Pistoia senza Diawara contro Venezia : Dopo l'anticipo del sabato, con la vittoria di Brescia a Capo d'Orlando, il 23° turno del campionato di Serie A, che si chiuderà col posticipo Reggio Emilia-Cremona del 18 aprile , per venire incontro ...

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : big match Avellino-Milano - Venezia di scena a Pistoia : La 23a giornata del campionato italiano di Basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza ...

Basket - Serie A : Venezia e Milano - è fuga. Reggio vola - Torino dov'è? : Le sconfitte di Avellino e Brescia, permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker: è l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della ...