Serie B | tesserato accusa | ' arbitro scandaloso | qualcuno lassù non ci considera'

(Di mercoledì 28 marzo 2018) Cittadella, comune di poco più di 20.000 abitanti, a 31 km da Padova, da anni è una bella realta' del calcio italiano, grazie ad una societa' seria e ben gestita che riesce a competere con i grandi club del #campionato diB. Cittadella, miglior rendimento esterno A 10 giornate dalla fine del torneo, il Cittadella con 50 punti è, attualmente, quarta in classifica generale, a pari punti con il Bari, in piena zona play off. Un cammino esaltante, costruito, soprattutto, fuori casa, con 9 vittorie e tre pareggi che hanno fruttato qualcosa come 30 punti, il miglior rendimento esterno tra le formazioni cadette. Se in casa avesse fatto altrettanto il Cittadella avrebbe contrastato il passo all'Empoli, capolista solitaria della B. Negli ultimi tempi, però, la squadra ha dovuto registrare un paio di sconfitte non proprio limpide, maturate in circostanze sfavorevoli per alcuni ...