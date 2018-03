Serie B | Ascoli-Bari apre il 33 o turno

Video/ Spezia Ascoli - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 32giornata - : Video Spezia Ascoli , 1-1, : highlights e gol della partita di Serie B valida per la 32giornata . Lores Valera trova il pareggio al 91' per il Picchio.

Video/ Spezia Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita ( Serie B 32^ giornata) : Video Spezia Ascoli (1-1) : highlights e gol della partita di Serie B valida per la 32^ giornata. Lores Valera trova il pareggio al 91' per il Picchio.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Il Bari rincorre la Serie A. L'Ascoli rifiuta la C - pareggia allo scadere : L'Ascoli ha speranze di restare in corsa per i playout sino all'ultimo, il Bari riprendere a inseguire la serie A. A La Spezia c'è parecchia tensione, nella ripresa, al 25' il vantaggio degli ...

Serie B - nessuno squalificato. Ammenda per l'Ascoli : MILANO - nessuno squalificato da parte del giudice sportivo in relazione all'ultimo turno del campionato di Serie B. Nelle uniche cinque gare scese in campio per la scorsa giornata infatti non sono ...