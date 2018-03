Serie B | approvato il bando per i diritti tv 2018 21 | Mediapro spettatore interessato

Il Parlamento della Grecia ha approvato una nuova Serie di riforme imposte dai creditori internazionali : Il Parlamento della Grecia ha approvato una serie di riforme imposte dai creditori internazionali in cambio di nuovi fondi di salvataggio. Nel frattempo, circa 10 mila persone si sono radunate ad Atene per protestare e ci sono stati degli scontri The post Il Parlamento della Grecia ha approvato una nuova serie di riforme imposte dai creditori internazionali appeared first on Il Post.