Serie A2 - la Virtus Roma ingaggia Davide Raucci : Roma - Reduce dalla vittoria in volata con Treviglio, la Virtus Roma si rinforza ulteriormente ingaggiando l'ala classe 1990 Davide Raucci. Dopo un'esperienza triennale alla Fortitudo Bologna, con cui ...

Serie C Girone C - Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa : ecco il motivo : Serie C Girone C, Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa, si sta giocando una giornata importantissima, non sono mancate le sorprese con la sconfitta del Lecce sul campo della Casertana, tutto facile invece per il Catania che ha dominato davanti al pubblico amico contro la Paganese. Nel frattempo è stata sospesa la gara tra Virtus Francavilla e Juve Stabia, le condizioni del manto erboso, reso impraticabile dalla pioggia battente portano a ...

Virtus Bologna Brindisi/ Info streaming video e diretta tv - orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Brindisi: Info streaming video e tv, orario e risultato live. Al PalaDozza la Segafredo prosegue nella sua corsa ai playoff ospitando la Happy Casa, quasi salva(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:07:00 GMT)

Serie C : Monza schiaccia grandi - Bassano Virtus corsara - Catania aggrappato al secondo posto : Notizie sul tema LIVE Fano-Sambenedettese, cronaca diretta e risultato in tempo reale Tutto in parità ora Lega Pro, Fidelis Andria-Catanzaro: la preparazione e le probabili formazioni Carrarese-...

Pallavolo Serie D femminile : sfida tra Virtus 1962 e Fer. Pi. Volley Pianopoli : Pianopoli - La partita dell'ultima giornata di calendario del campionato di Pallavolo serie D femminile ha visto affrontarsi nel Palacolor sito sul lungomare di Pellaro la squadra della Virtus 1962 ...

Brescia Virtus Bologna/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Brescia Virtus Bologna, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. Al PalaGeorge si gioca una bella sfida tra due squadre che puntano con decisione ai playoff(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma - Serie B - 17-03-2018 : Le Probabili Formazioni Virtus Entella-Parma, 31^ giornata di Serie B, 17-03-2018. 31^ giornata di Serie B che mette sulla strada del Parma una squadra molto ostile alla ricerca di punti salvezza. La Virtus Entella, che sta affrontando un momento molto complicato, si troverà di fronte in questa giornata una squadra in fiducia, che sta lottando anch’essa per un obbiettivo ben più prestigioso. I padroni di casa non vincono da ben ...

Serie B Empoli-Virtus Entella 2-1 : sul trono con Caputo e Donnarumma : EMPOLI - L 'Empoli fa suo il posticipo domenicale della trentesima giornata e torna in vetta alla classifica di Serie B. A domare la Virtus Entella per 2-1 ci pensano Caputo e Donnarumma, i gemelli ...

Diretta / Virtus Bologna Olimpia Milano (risultato live 47-54) streaming video e tv : 4^ quarto (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 18:38:00 GMT)

DIRETTA/ Virtus Bologna Olimpia Milano (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Virtus Bologna Olimpia Milano, info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:08:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Milano : streaming video e tv - il grande ex. Orario e risultato live (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, info streaming video e tv: Orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 14:57:00 GMT)

Virtus Bologna Olimpia Milano/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Virtus Bologna Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live. Al PalaDozza bella sfida tra due società storiche a caccia del posizionamento nella griglia playoff(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:36:00 GMT)

Probabili Formazioni Empoli-Virtus Entella - Serie B 30^ giornata 11-03-2018 : E’ uno dei match più attesi della 30^ giornata di Serie B, l’Empoli ospita allo stadio ‘Carlo Castellani‘ la Virtus Entella, il match inizierà alle ore 17:30.Si giocherà, dunque, una partita fondamentale sia per la corsa promozione che per la corsa retrocessione. Le due squadre, infatti, vivono in un momento diverso. L‘Empoli infatti si gioca la promozione e vuole tentare il sorpasso alla capolista Frosinone, ...

DIRETTA / Venezia Virtus Bologna (risultato finale 71-70) streaming video e tv : vince Venezia! (Serie A1) : DIRETTA Venezia Virtus Bologna streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A. Sfida di grande fascino al Taliercio nella 20^ giornata(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:06:00 GMT)