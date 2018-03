Serie A Roma | Alberto De Rossi alla Primavera per altre due stagioni

Serie A2 - la Virtus Roma ingaggia Davide Raucci : Roma - Reduce dalla vittoria in volata con Treviglio, la Virtus Roma si rinforza ulteriormente ingaggia ndo l'ala classe 1990 Davide Raucci . Dopo un'esperienza triennale alla Fortitudo Bologna, con cui ...

Serie A2 - la Virtus Roma ingaggia Davide Raucci : Roma - Reduce dalla vittoria in volata con Treviglio, la Virtus Roma si rinforza ulteriormente ingaggia ndo l'ala classe 1990 Davide Raucci . Dopo un'esperienza triennale alla Fortitudo Bologna, con cui ...

Serie A ai raggi x - Juve : che precisione. Sarri crea ma spreca. Roma d'assalto : I big data, da qualche tempo, hanno invaso anche il mondo dello sport, a partire dal baseball, l'esempio più famoso grazie a "Moneyball", per arrivare ormai in modo sostanzioso anche al calcio. Due ...

Calcio femminile - 17ma giornata Serie A 2017-2018 : cinquina della Juventus - Bonansea scatenata. Cade la Res Roma a Verona : Si è completato quest’oggi il 17° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus ha risposto presente, conquistando il successo sul campo del Sassuolo grazie ad un perentorio 5-0. Protagonista dell’incontro, senza se e senza ma, Barbara Bonanesa. L’esterno della Vecchia Signora e della Nazionale italiana, in versione Garrincha, ha seminato il panico nella retroguardia neroverde, facendosi trovare pronta ...

Serie A Bologna - Santurro : «Un sogno esordire contro la Roma» : Bologna - Santurro si scalda. Il terzo portiere del Bologna non ha mai giocato in Serie A e in Serie B, ma molto probabilmente esordirà dal 1' contro la Roma perchè Mirante è squalificato e Da Costa è ...