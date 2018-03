Serie A | Mazzoleni arbitra Juventus-Milan

Serie A - gli arbitri della ventuduesima giornata : Mazzoleni per Napoli-Bologna - Chievo-Juve a Maresca : Serie A, gli arbitri della ventuduesima giornata: Mazzoleni per Napoli-Bologna, Chievo-Juve a Maresca Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... arbitri – Sono stati designati gli arbitri per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A. arbitri, Maresca PER LA JUVENTUS Per Chievo-Juventus di sabato sera alle 20.45 ci sarà Maresca di Napoli, mentre per ...