Serie A | ecco gli arbitri 30 o turno

Basket - Serie A2 riecco Pozzecco - è il nuovo allenatore della Fortitudo : BOLOGNA - E' ufficiale: è Gianmarco Pozzecco a sostituire Matteo Boniciolli sulla panchina della Fortitudo e a guidarla fino al termine del campionato di A2, cercando di ottenere sul campo la ...

Serie D - riecco Sodinha : il talento extralarge ora entusiasma il Rezzato : L'entità del suo peso rappresenta uno dei più grandi misteri del nuovo millennio, si vocifera che - al rientro da una vacanza in Brasile - abbia raggiunto anche il quintale. Ma i chili per lui non ...

Sky - ecco le nuove Serie tv in onda e on demand ad aprile : aprile è un mese pieno di sorprese per le serie in programmazione sui canali del pacchetto satellitare Sky. Arrivano le attesissime seconde stagioni di serie già culto come Westworld e Legion, mentre due titoli molto seguiti come Scandal e Le regole del delitto perfetto (entrambe creature di Shonda Rhimes) avranno il loro tanto anticipato crossover. E poi ancora i ritorni di Billions, Empire e Fear the Walking Dead, oltre a stagioni complete ...

Serie C : questa sera Siracusa-Reggina - ecco i convocati di mister Maurizi : Il tecnico Agenore Maurizi ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone C tra il Siracusa e la Reggina prevista per domani 26 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio “Nicola De Simone” La lista dei 23 convocati: Armeno, Auriletto, Bezziccheri, Bianchimano, Condemi, Cucchietti, Ferrani, Fortunato, Franchi, Gatti, Giuffrida, Hadziosmanovic, La Camera, Laezza, Licastro, Marino, ...

Serie C Girone C - Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa : ecco il motivo : Serie C Girone C, Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa, si sta giocando una giornata importantissima, non sono mancate le sorprese con la sconfitta del Lecce sul campo della Casertana, tutto facile invece per il Catania che ha dominato davanti al pubblico amico contro la Paganese. Nel frattempo è stata sospesa la gara tra Virtus Francavilla e Juve Stabia, le condizioni del manto erboso, reso impraticabile dalla pioggia battente portano a ...

Cobra Kai Serie tv sequel di Karate Kid con gli stessi personaggi! Ecco il trailer : L'ondata nostalgica continua a travolgere il mondo della serialità americana. Dopo Will & Grace, Roseanne i reboot di Lethal Weapon, il ritorno di Murphy Brown e di Magnum P.I. (forse) un altro pezzo d'infanzia di chi è cresciuto negli anni '80 sta per tornare. Il pezzo in questione è Karate Kid che dopo 34 anni torna con Cobra Kai una serie tv che sarà rilasciata da YouTube Red il prossimo 2 maggio. prosegui la letturaCobra Kai serie ...

Cobra Kai - ecco il primo trailer della Serie su Karate Kid : 34 anni dopo il primo film, la situazione dei protagonisti di Karate Kid sembra essersi ribaltata: non pago di essere stato battuto dal suo rivale Daniel LaRusso, in passato l’outsider del gruppo e ora venditore di successo, Johnny Lawrence ha perso lo smalto di un tempo ed è oggi un adulto senza prospettive. Questa è il punto di partenza di Cobra Kai, la serie originale di YouTube Red che fa ripartire a distanza di decenni la storica ...

Var anche in Serie B - il debutto già in questo campionato - ecco quando Video : In #Serie B, dopo le ultime polemiche dichiarazioni del presidente dell'Ascoli [Video] Francesco Bellini, nel dopo partita con la Ternana, c'è stata una presa di posizione del Presidente della Lega Balata sulla possibilita' di introdurre il #var. Var, verifica della fattibilita' dei costi e delle modalita' di attuazione Balata, intervenendo sull'argomento, ai microfoni di Adkronos, ha rimarcato che la Lega di Serie B, da diversi mesi, ha avviato ...

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d'accordo tutti : "Ecco perchè ho scelto lui' : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: "Valorizzare e sviluppare il calcio italiano". Le prime parole del nuovo numero del campionato di A.

Mediapro e il caso diritti tv : i club di Serie A sono preoccupati. Ecco perché : Il tema della governance, che per mesi ha fatto litigare i club, si è semplificato , ma non risolto, con la nomina del presidente. Tutti assieme appassionatamente. In realtà Claudio Lotito ha provato ...

Serie B - ecco come sono cambiati gli allenamenti dell'Unicusano Ternana : Serie B , ecco come sono cambiati gli allenamenti fisici dell' Unicusano Ternana . Da meno di un mese il professor Giovanni Petralia ha assunto il ruolo di preparatore atletico dell'Unicusano Ternana, ...

ASUS ci presenta ZeniMoji : ecco una delle feature esclusive della Serie ASUS ZenFone 5 : ASUS ZeniMoji è il nome di una funzionalità con cui il produttore asiatico prova a seguire quello che è il trend del momento. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo ASUS ci presenta ZeniMoji: ecco una delle feature esclusive della serie ASUS ZenFone 5 proviene da TuttoAndroid.

Gaetano Miccichè eletto nuovo presidente Lega Serie A/ Votato all'unanimità - ecco chi è : Finalmente la Lega Serie A ha un nuovo presidente: Gaetano Miccichè è stato eletto all'unanimità, succede ufficialmente a Maurizio Beretta dopo il doppio periodo di commissariamento(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 20:30:00 GMT)