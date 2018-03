Senato | voto per vicepresidenze e questori | tensione Pd-M5s Verso elezione Taverna

Senato - voto sulle vicepresidenze : verso l'elezione di Taverna - Calderoli - Rossomando e La Russa : Una partita complicata quella per l'elezione di quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari al Senato. Un match che si è acceso con la contrapposizione tra 5 Stelle e Pd per l'elezione di ...

Senato : al via voto per vice presidenti - niente intesa Pd-M5s. La DIRETTA : In corso al Senato la seduta per l'elezione dell'ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Per le vice presidenze per il centrodestra i candidati sono Roberto Calderoli e Ignazio La Russa mentre la ...

M5s - l’assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. Verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...

Senato - Casellati in Aula tra colloqui e strette di mano. La strategia prima del voto : Dopo l’ingresso in Aula va a sedersi di fianco a Galliani, poi i saluti e i sorrisi con Calderoli e Ghedini, per continuare con il colloquio con Licia Ronzulli un po’ tesi. Poi continua la girandola di colloqui tra esponenti del centrodestra con la stessa Casellati che parla con Bernini, poi vota e momentaneamente lascia l’Aula L'articolo Senato, Casellati in Aula tra colloqui e strette di mano. La strategia prima del voto ...

Camera e Senato - si riparte con il voto Centrodestra indica Casellati al Senato : Dopo una giornata di scontro a destra e un nulla di fatto, Camera e Senato si riuniscono di nuovo: è il primo atto della nuova legislatura dopo il voto del 4 marzo

Senato - fumata nera anche a secondo voto : 18.52 Ancora una fumata nera in Aula al Senato al secondo scrutinio per l'elezione del presidente. Nessuno ha raggiunto il quorum di 161 voti. Le schede bianche sono state 255, tre le nulle. La più votata è stata la setrice di FI Anna Maria Bernini: 57 voti, e dovrebbero essere tutti della Lega che a Palazzo Madama conta 58 Senatori. La terza votazione è prevista domani alle 10.30. Per il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta ...

Senato - Salvini : abbiamo votato Bernini. FI : voto Lega inatteso : "Per uscire dal pantano la Lega fa un gesto di responsabilità all'interno del centrodestra: abbiamo scelto un candidato di centrodestra, di Forza Italia. Un atto di amore verso il Parlamento e verso ...

Camera dei deputati : prima fumata nera. A vuoto anche il voto al Senato. Fi dalla terza voterà Romani - DIRETTA : fumata nera nell'Aula della Camera dei deputati alla prima votazione per eleggere il presidente. Nessuno ha raggiunto la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea, ovvero 420 voti, ...

Senato - al primo voto 312 schede bianche su 317 votanti : Roma, 23 mar. , askanews, Prima votazione e primo spoglio al Senato e l'obiettivo di eleggere il presidente di Palazzo Madama appare ancora molto lontano. Su 317 presenti e votanti ci sono state 312 ...

Senato - fumata nera per voto presidente : 14.25 fumata nera al Senato per l'elezione del presidente di Palazzo Madama. Le schede bianche sono state 312. C'è stato un voto per Romani (candidato di FI), 1 per Emma Bonino, 1 per Fabio Di Cicco (M5S), 1 per Calderoli (Lega) e 1 per il Senatore a vita Napolitano, che ha ringraziato. La seconda votazione si svolgerà alle 17.

Elezioni presidenti Camera e Senato - diretta – Al primo voto scheda bianca per tutti i partiti. Di Maio : “Mai Nazareno bis” : E’ il giorno delle prime votazioni alla Camera e al Senato per eleggere i presidenti. E’ quasi certo che l’elezione non avverrà oggi e che tutti i partiti voteranno scheda bianca nei primi scrutini: lo hanno già ufficializzato sia il M5s che il Pd. A maggior ragione sarà così dopo la fumata nera alla fine del vertice tra i capigruppo di tutti i partiti, proposto dai Cinquestelle. A minare l’intesa che sembrava raggiunta ...

Dopo il fallimento delle trattative voto al buio oggi al Senato e alla Camera : Fumata nera anche dall'incontro di ieri sera fra i capigruppo delle forze politiche. Fallite le trattative si annuncia un'elezione dei due presidenti delle Camere con molte incognite . Potrete seguire ...